ADIÓS AL EFECTIVO EN LAS MICROS: PUNTA ARENAS ES LA CIUDAD MÁS AUSTRAL DEL MUNDO CON PAGO ELECTRÓNICO

​Para verificar el correcto funcionamiento del sistema e inicio del pago 100% electrónico, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Magallanes y de la Antártica Chilena Alejandro Goich, encabezó desde primera hora de la mañana un recorrido, que inició en el sector de Cabezal Norte y culminó en el centro, permitiendo al seremi constatar en terreno el fin del efectivo en el transporte público de la ciudad.



“Estamos muy satisfechos por dar un paso importante en la modernización del transporte público de nuestra ciudad. Hemos constatado que es una medida que favorece a las y los conductores del transporte, ya que ahora sólo deben concentrarse en el manejo y vimos cómo esto impacta de manera positiva en el tiempo que toma realizar los trayectos”, señaló el seremitt.



Cabe destacar que durante el mes de enero Bipay mantendrá promotores en puntos estratégicos para apoyar la compra y recarga de tarjetas, así como para resolver dudas e inquietudes de los usuarios y usuarias de los servicios.



Balance positivo: más de 680 mil validaciones

Desde el inicio de la marcha blanca se han registrado 698 mil 153 validaciones. El 61,8% corresponde a pagos realizados con tarjetas del sistema "Punta Arenas Conectado", mientras que el 17% a estudiantes que pagan con su TNE, el 17,5% a tarjetas bancarias y el 3,7% a pagos mediante la aplicación Bipay Wallet con código QR. A la fecha se han vendido 21 mil 994 tarjetas, lo que demuestra la adopción masiva de la nueva tecnología por parte de las y los magallánicos.



Gonzalo Cuitiño, gerente de Operaciones de Bipay, destacó: "Hoy Punta Arenas alcanza un hito en la modernización del transporte público. Los magallánicos cuentan ahora con un sistema más eficiente, seguro y ágil, que elimina los riesgos del manejo de efectivo y reduce los tiempos de viaje. En Bipay estamos comprometidos con llevar tecnología de clase mundial a las regiones y poder realizarlo en la ciudad más austral del mundo, representa un gran hito para todo el equipo y para el país”.



Trabajo territorial intenso

Para garantizar una transición exitosa, la seremitt en conjunto con Bipay realizaron más de 100 operativos en terreno, en los que se entregaron tarjetas Persona Mayor de forma gratuita y también se vendieron tarjetas tarifa completa. Además, se ejecutó la campaña "Verifica tu Chip" en 15 instituciones educacionales de Punta Arenas y, durante todo diciembre, promotores han recorrido la ciudad para ayudar a la comunidad a familiarizarse con el sistema recargando tarjetas y acercando la venta de plásticos. Durante enero, los promotores continuarán en terreno asistiendo a los usuarios.

Medios de pago disponibles

A partir de ahora, el sistema sólo acepta pagos con las tarjetas prepago tarifa completa y Persona Mayor, las que se pueden adquirir por $1.550 pesos; con la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) para escolares y estudiantes de Educación Superior; pagos con código QR a través de la aplicación Bipay Wallet, y también con tarjetas bancarias de crédito, débito y prepago Visa o Mastercard. Para facilitar el acceso al sistema, se desplegaron más de 80 puntos de venta y recarga distribuidos en Punta Arenas, los que se pueden revisar en www.bipay.cl



Durante el periodo estival, los estudiantes pueden hacer uso de su TNE para pagar el transporte. En caso de necesitar realizar trámites de reposición de tarjetas, toma fotográfica para solicitud de tarjetas nuevas y revalidaciones (pegar sello 2025), los interesados pueden acercarse de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas, a la oficina de Juaneb ubicada en calle Croacia 569.



En caso de requerir más información, los interesados pueden escribir a [email protected] o [email protected], revisar las redes sociales de @bipaychile o visitar el Centro de Atención al Usuario en calle Julio A. Roca 886 (Galería Roca), con atención de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:30 horas, y sábados de 9:30 a 12:00 horas.

