Punta Arenas,
4 de febrero de 2026

CONMEMORAN DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES CON “SENDERO DE LOS SENTIDOS” EN EL PARQUE MARÍA BEHETY

​La actividad organizada por la Seremi del Medio Ambiente destacó el valor de los humedales urbanos de Punta Arenas y de la Región de Magallanes como ecosistemas clave para la biodiversidad y la calidad de vida en la ciudad.

sendero de los sentidos mma y conaf

En el marco del Día Mundial de los Humedales, funcionarios de la Seremi del Medio Ambiente realizaron una nueva edición del “Sendero de los Sentidos” en el Parque y Humedal Urbano María Behety, instancia que convocó a vecinas, vecinos y representantes de organizaciones que participaron en la elaboración del Plan de Gestión Integral de Humedales Urbanos de Punta Arenas.

Durante la jornada, los asistentes recorrieron distintos puntos del humedal, viviendo una experiencia sensorial que permitió conectar con los sonidos de la laguna, la observación de aves y el reconocimiento del bosque caducifolio costero, con flora nativa e introducida que históricamente formó parte del entorno natural de la ciudad.

El seremi del Medio Ambiente, Enrique Rebolledo Toro, destacó la relevancia de estos ecosistemas para la región, señalando que “desde este humedal ubicado en el sector sur de Punta Arenas, invitamos a la comunidad a poner en valor la importancia de los humedales y los servicios ecosistémicos que nos entregan”. Además, recordó que la Región de Magallanes cuenta con cinco humedales urbanos declarados: tres en Punta Arenas, uno en Porvenir y el humedal urbano Huairavo en la comuna de Cabo de Hornos, el más austral del mundo.

Desde la sociedad civil, María Soledad Mancilla, tesorera del Comité Ambiental Comunal de Punta Arenas, valoró el desarrollo de senderos habilitados en el lugar, señalando que hoy permiten a la comunidad conocer y disfrutar del medio ambiente presente dentro del área urbana. En tanto, Macarena Fernández Génova, profesional de Participación Ciudadana de CONAF, resaltó que el recorrido permite observar dinámicas naturales en un entorno urbanizado, conectando con los ciclos de las especies que habitan el humedal durante todo el año.

La actividad se enmarca en la guía “El Sendero de los Sentidos: Re-conecta con la naturaleza”, una herramienta de educación ambiental al aire libre inspirada en los baños de naturaleza, desarrollada por funcionarias de la Seremi del Medio Ambiente y disponible en el sitio educacion.mma.gob.cl y en las redes sociales de @mmamagallanes.


