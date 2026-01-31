EDELMAG INICIÓ MANTENCIÓN MAYOR DE UNIDAD GENERADORA EN CENTRAL TRES PUENTES SIN AFECTAR EL SUMINISTRO ELÉCTRICO

La Empresa Eléctrica de Magallanes (EDELMAG) inició el recambio y mantención mayor de una de sus unidades generadoras base ubicadas en la Central Tres Puentes, en Punta Arenas, en un proceso habitual que no altera la continuidad del suministro eléctrico gracias al uso de unidades de respaldo que cubren la demanda del sistema.

Según explicó Francisco Chamia, ingeniero de Mantención Mecánica de EDELMAG, los trabajos se concentran en la unidad N°7, con una capacidad de 15 megawatts, la cual alcanzó las horas de funcionamiento previstas para este tipo de intervención. “Este mantenimiento corresponde realizarlo cada 30 mil horas de operación y, en este caso, coincidió con el calendario técnico definido para este año”, señaló.

El profesional destacó que el procedimiento permite asegurar altos estándares de confiabilidad del sistema eléctrico regional. “Se trata de una unidad reparada y probada en Estados Unidos antes de su instalación, lo que entrega respaldo y tranquilidad a los clientes, ya que se mantiene tanto la continuidad como la calidad del servicio”, indicó Chamia.

Estos trabajos son planificados con al menos un año de anticipación y se coordinan junto al fabricante de las turbinas, contando con la participación de técnicos especializados que certifican cada etapa del proceso. En esta oportunidad, el mantenimiento se ejecuta junto a profesionales de Solar Turbines, además de los equipos mecánicos y eléctricos de EDELMAG.

Adrian Macia, técnico de campo de Solar Turbines, detalló que las labores se extienden por una o dos semanas. “Desde Solar Turbines vamos liderando este trabajo técnico y acompañando a EDELMAG durante todo el proceso, asegurando que la unidad quede operativa bajo los estándares definidos”, afirmó, destacando la coordinación entre ambas compañías en Punta Arenas.

Con estas acciones, EDELMAG refuerza su compromiso con la comunidad magallánica de mantener un suministro eléctrico continuo, confiable y de calidad, mediante una planificación preventiva que permite anticiparse a contingencias y responder a las necesidades energéticas de la región.





