FERIA MUJER EMPRENDEDORA IMPULSA TALENTO LOCAL EN MALL ESPACIO URBANO

En el segundo nivel del Mall Espacio Urbano se desarrolla la Feria Mujer Emprendedora, instancia organizada por la Municipalidad de Punta Arenas que busca fortalecer el trabajo de emprendedoras locales y generar un espacio de encuentro con la comunidad en el marco del Mes de la Mujer.

La actividad contempla la participación de cerca de 20 expositoras, distribuidas en dos semanas, quienes ofrecen una variada gama de productos que incluyen alimentos, artículos de bienestar, decoración y artesanía; todos de elaboración propia.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la relevancia de esta iniciativa para el desarrollo económico local. "Son 10 emprendedoras por semana en estas dos semanas en el mall. Aquí no solo se van a encontrar con buenos precios y productos, sino con talento 100% magallánico. Hay emprendedoras con trayectoria y otras que están comenzando, con una gran diversidad de rubros, desde alimentos sin gluten hasta productos de bienestar, ornamentales y joyas", señaló.

La autoridad comunal también subrayó el valor de la alianza con el centro comercial. "Esta colaboración con el mall busca que a nuestros vecinos les vaya bien y, sobre todo, apoyar a nuestros emprendedores. La mayoría son mujeres, y por eso, en el contexto del Mes de la Mujer, esta feria está compuesta exclusivamente por emprendedoras", agregó.

Desde el recinto comercial, el center manager, Freddy Tapia, valoró el trabajo conjunto con el municipio. "Estamos muy contentos de ser parte de esta alianza con la Municipalidad de Punta Arenas. Creemos firmemente que estos espacios son fundamentales para que las emprendedoras puedan dar a conocer su trabajo, fortalecer sus proyectos y generar conexión con la comunidad", indicó.

Las propias participantes destacaron el impacto de esta vitrina para sus negocios. Javiera Pérez, del emprendimiento Sabor Ancestral, señaló que "para nosotras, que estamos recién comenzando, esto abre muchas puertas. Es una vitrina muy importante para darnos a conocer y mostrar nuestros productos gastronómicos, desde coctelería hasta preparaciones dulces y saladas".

En la misma línea, Milena Ujevic, de Besa la Tierra, valoró la instancia como un espacio de crecimiento colectivo. "Es una gran oportunidad no solo para visibilizar nuestros productos, sino también para generar comunidad entre emprendedoras. Tenemos alimentos saludables como mantequillas de frutos secos y granolas, y la feria está muy entretenida, con productos hechos a mano y por las mismas expositoras", comentó.