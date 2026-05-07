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7 de mayo de 2026

SEREMI DE ECONOMÍA DESTACA CREACIÓN DEL PRIMER GABINETE DE PESCA Y CONSOLIDACIÓN DE AQUAFORUM PATAGONIA EN MAGALLANES

Pesca y acuicultura en Magallanes.

seremieconomia

Esta mañana, en el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes de Polar Comunicaciones, el Seremi de Economía, Fomento y Turismo de Magallanes, Francisco Birke Cortés, abordó importantes iniciativas orientadas al fortalecimiento del sector pesquero y acuícola regional, destacando tanto la conformación del primer gabinete de pesca de Magallanes como el desarrollo de AquaForum Patagonia 2026 en Puerto Natales.

En relación con el nuevo gabinete de pesca, la autoridad explicó que esta instancia busca consolidar un trabajo coordinado y permanente entre los distintos organismos vinculados al sector. En la reunión participaron la Oficina Zonal de Subpesca, la Dirección Regional de Sernapesca, el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) y el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal (Indespa), conformando un espacio de articulación orientado a mejorar la coordinación institucional y el flujo de información.

La iniciativa contempla reuniones mensuales y apunta a fortalecer la eficiencia institucional y la capacidad de respuesta frente a los desafíos que enfrenta la pesca y la acuicultura en Magallanes. Desde la Seremi de Economía señalaron que este primer gabinete marca el inicio de una línea de trabajo que busca consolidarse en el tiempo mediante una mayor articulación entre los distintos servicios públicos ligados al sector.

Durante la entrevista, Birke también destacó la realización de la II Conferencia AquaForum Patagonia 2026, encuentro efectuado en Puerto Natales que reunió a cerca de 200 personas, entre autoridades nacionales y regionales, representantes de la industria salmonicultora y actores locales.

El evento se consolidó como un espacio de diálogo y articulación respecto del presente y futuro de la salmonicultura en Magallanes, abordando materias relacionadas con políticas públicas, reducción de la permisología, reactivación de inversiones y planificación territorial.

Asimismo, se relevó el potencial de Magallanes como una de las zonas con mayores perspectivas de crecimiento para la industria salmonicultora a nivel nacional, en un contexto donde distintos actores buscan avanzar en un desarrollo equilibrado de la actividad junto a las comunidades y el territorio.


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