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5 de mayo de 2026

DIPUTADO CARLOS BIANCHI EXIGIÓ INVESTIGACIÓN POR DOBLES COBROS DE IMPUESTOS Y LOGRÓ ACUERDO EN COMISIÓN DE HACIENDA PARA OFICIAR AL SII Y TESORERÍA

​La solicitud se da luego de conocerse antecedentes concretos de duplicidad en el cobro de impuestos y errores de cálculo, situación que incluso habría sido reconocida por el propio Servicio de Impuestos Internos en su oficina de Punta Arenas.

comisión hacienda, carlos bianchi

El diputado Carlos Bianchi solicitó de manera urgente un pronunciamiento formal y la eventual apertura de una investigación respecto de graves irregularidades detectadas en cobros de impuestos que estarían afectando a contribuyentes, particularmente a micro, pequeñas y medianas empresas en la Región de Magallanes.

La solicitud se da luego de conocerse antecedentes concretos de duplicidad en el cobro de impuestos y errores de cálculo, situación que incluso habría sido reconocida por el propio Servicio de Impuestos Internos en su oficina de Punta Arenas.

“En Magallanes hemos conocido situaciones que son derechamente inaceptables. Hay antecedentes serios de dobles cobros y errores de cálculo por parte del Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República, que están golpeando injustamente a nuestras Mipymes”, señaló el parlamentario.

Ante la Comisión de Hacienda, esta tarde, El diputado fue enfático: “Esto no es un problema administrativo menor. Estamos hablando de personas que han sido perseguidas, embargadas y ahogadas económicamente por deudas que, en muchos casos, simplemente no corresponden”.

Ante este escenario, la Comisión, a solicitud del diputado Bianchi, acordó oficiar formalmente a ambas instituciones para exigir respuestas claras y medidas concretas: Que el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República informen si han detectado y corregido cobros duplicados. 

Además que la Tesorería explique por qué se han realizado cobros y embargos sobre montos que no corresponderían, lo que podría constituir una actuación ilegal; Que se suspendan de inmediato todas las acciones de cobro, hasta que cada contribuyente tenga claridad sobre su situación tributaria real y que se levanten los embargos vigentes en aquellos casos donde existan errores atribuibles al propio Estado. 

El parlamentario explicó que en marzo de 2026, tras revisar un libro de ventas en la oficina del SII en Punta Arenas, se detectaron inconsistencias relevantes, particularmente en los registros asociados al código 39 (boletas electrónicas) y código 48 (pagos electrónicos), donde el propio servicio identificó duplicidades en la información.

Carlos Bianchi advirtió que esta situación no solo afecta la confianza en las instituciones, sino que también pone en riesgo la viabilidad de cientos de emprendimientos y que podría extenderse a todo el país.

“Estamos frente a un problema serio, donde el propio Estado podría estar generando perjuicios económicos graves a contribuyentes. Aquí no basta con explicaciones: se requiere actuar con urgencia, transparencia y responsabilidad”, concluyó. 





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