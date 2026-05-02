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2 de mayo de 2026

ACHM CONVOCA A ASAMBLEA NACIONAL EXTRAORDINARIA POR EVENTUAL REDUCCIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL

​Más de 220 alcaldes participaron en una reunión donde manifestaron preocupación por el impacto que tendría la medida en el financiamiento local y en la continuidad de servicios municipales.

ACHM

La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) convocó a una Asamblea Nacional Extraordinaria tras el anuncio del Gobierno sobre una eventual reducción del Fondo Común Municipal (FCM). La decisión se adoptó luego de un encuentro virtual encabezado por el presidente de la entidad, Gustavo Alessandri, en el que participaron más de 220 alcaldes y alcaldesas de todo el país.

Durante la jornada, las autoridades comunales expresaron inquietud por los efectos que podría generar esta medida en el financiamiento municipal, especialmente en un escenario marcado por el aumento del precio de los combustibles y la presión sobre los presupuestos locales. Advirtieron que esta situación podría obligar a realizar ajustes para sostener servicios básicos, ayudas sociales y programas que dependen directamente de los municipios.

En ese contexto, los alcaldes coincidieron en que el Fondo Común Municipal es un instrumento clave para la equidad territorial, ya que permite a comunas con menores ingresos responder a las necesidades de sus habitantes. Según se indicó, este fondo representa el principal ingreso para cerca del 65% de las municipalidades del país.

El presidente de la ACHM, Gustavo Alessandri, señaló que existe preocupación por la falta de información clara respecto a los alcances de la medida. Asimismo, enfatizó la necesidad de que el Gobierno entregue detalles sobre cómo y cuándo se implementarían los cambios, considerando el impacto que podrían tener en la gestión local.

Finalmente, los municipios acordaron solicitar información formal al Ejecutivo y coordinar acciones conjuntas en la Asamblea Nacional Extraordinaria. Desde la organización destacaron el carácter transversal de la convocatoria, subrayando que la preocupación por el financiamiento municipal reúne a autoridades de distintos sectores políticos.


GAB2

PRESIDENTE DE LA ACHM PIDE CLARIDAD AL GOBIERNO POR DEBATE SOBRE FINANCIAMIENTO MUNICIPAL

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