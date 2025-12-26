ANEF MAGALLANES CELEBRÓ LA ÚLTIMA ASAMBLEA REGIONAL DEL AÑO 2025

Con la participación de los dirigentes y dirigentas de ANEF de la región, se dio cierre formal a las actividades realizadas durante el presente año. Con los necesarios balances y las perspectivas para el año que inicia se desarrolló esta jornada de trabajo y camaradería.

La presidenta regional de ANEF Magallanes, Evelyn Córdova Marín señaló que, «desde que asumí la presidencia de ANEF Magallanes hago una presentación y les doy a conocer nuestras bases, lo que realizamos en conjunto durante el año y este no iba a hacer la excepción. Para nosotros el 2025 tiene cosas buenas y negativas, ya que vimos como el maltrato, las prácticas antisindicales y el desprestigio hacia los funcionarios públicos estaban a la orden del día, el cual se hizo más intensa en periodo de campaña presidencial, pero también vimos como la unión nos hace cada vez más fuertes y podemos lograr derribar muro”.

La líder regional resaltó tanto las luchas por la defensa de los derechos laborales como también los espacios que se han promovido para el buen vivir de las funcionarias y funcionarios públicos en la región, “por segundo año consecutivo levantamos unas Olimpiadas con la participación de más de 800 funcionarios públicos y a la vez presentamos un proyecto al Serviu para darle solución habitacional a 213 familias. Cómo cada año salimos a las calles para presentar nuestro malestar por las promesas incumplidas y pudimos entre otras cosas generar alianzas para la salud, bienestar y educación de nuestros socios y socias».

Córdova, culminó relevando lo mucho que queda por avanzar, los desafío para fortalecerse aún más, para lograr que los dirigentes de base se empoderen y se pueda sobrellevar lo que se viene con el próximo gobierno.

