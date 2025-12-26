Punta Arenas,
26 de diciembre de 2025

ANEF MAGALLANES CELEBRÓ LA ÚLTIMA ASAMBLEA REGIONAL DEL AÑO 2025

Comunicado de prensa.

Con la participación de los dirigentes y dirigentas de ANEF de la región, se dio cierre formal a las actividades realizadas durante el presente año. Con los necesarios balances y las perspectivas para el año que inicia se desarrolló esta jornada de trabajo y camaradería.

La presidenta regional de ANEF Magallanes, Evelyn Córdova Marín señaló que, «desde que asumí la presidencia de ANEF Magallanes hago una presentación y les doy a conocer nuestras bases, lo que realizamos en conjunto durante el año y este no iba a hacer la excepción. Para nosotros el 2025 tiene cosas buenas y negativas, ya que vimos como el maltrato, las prácticas antisindicales y el desprestigio hacia los funcionarios públicos estaban a la orden del día, el cual se hizo más intensa en periodo de campaña presidencial, pero también vimos como la unión nos hace cada vez más fuertes y podemos lograr derribar muro”.

La líder regional resaltó tanto las luchas por la defensa de los derechos laborales como también los espacios que se han promovido para el buen vivir de las funcionarias y funcionarios públicos en la región, “por segundo año consecutivo levantamos unas Olimpiadas con la participación de más de 800 funcionarios públicos y a la vez presentamos un proyecto al Serviu para darle solución habitacional a 213 familias. Cómo cada año salimos a las calles para presentar nuestro malestar por las promesas incumplidas y pudimos entre otras cosas generar alianzas para la salud, bienestar y educación de nuestros socios y socias».

Córdova, culminó relevando lo mucho que queda por avanzar, los desafío para fortalecerse aún más, para lograr que los dirigentes de base se empoderen y se pueda sobrellevar lo que se viene con el próximo gobierno.


SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL Y GENDARMERÍA RATIFICAN TRABAJO CONJUNTO PARA EL 2026

MUNICIPIO ENTREGA BALANCE DE SEGURIDAD PÚBLICA TRAS JORNADA NAVIDEÑA

​Daños al espacio público, riñas y conducción bajo alcohol marcaron el centro de la ciudad.

​Daños al espacio público, riñas y conducción bajo alcohol marcaron el centro de la ciudad.

SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL Y GENDARMERÍA RATIFICAN TRABAJO CONJUNTO PARA EL 2026

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

ANEF MAGALLANES CELEBRÓ LA ÚLTIMA ASAMBLEA REGIONAL DEL AÑO 2025

SARAMPIÓN: UNA ENFERMEDAD ERRADICADA EN CHILE QUE SIGUE SIENDO RIESGOSA POR BROTES EN PAÍSES VECINOS

INFORME DE CONSULTORA ESTADOUNIDENSE PROYECTA QUE LA INDUSTRIA DEL SALMÓN CHILENA SE DUPLICARÁ EN MENOS DE 10 AÑOS

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS