TASA DE OCUPACIÓN INFORMAL LLEGÓ A 26,8% A NIVEL NACIONAL Y MAGALLANES SE MANTIENE ENTRE LAS REGIONES CON MENOR INFORMALIDAD

La tasa de ocupación informal en Chile alcanzó un 26,8% durante el trimestre octubre–diciembre de 2025, según el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). La cifra representa un incremento de 0,4 puntos porcentuales en doce meses, confirmando un aumento de este tipo de empleo a nivel país.

De acuerdo con el reporte, el número de personas ocupadas de manera informal creció un 3,5%, lo que equivale a 86.840 personas más en comparación con igual período del año anterior. El aumento estuvo impulsado principalmente por sectores como servicios administrativos, salud y alojamiento y servicios de comidas.

El informe también evidenció diferencias por sexo, con una tasa de informalidad de 28,7% en mujeres y 25,4% en hombres, además de una mayor concentración en jóvenes y personas mayores, especialmente en los tramos etarios de 15 a 24 años y 65 años y más.

En contraste con el escenario nacional, la Región de Magallanes se mantiene entre las zonas del país con menor tasa de ocupación informal, según los registros regionales del INE. Esta situación se explica por una mayor presencia de empleo asalariado formal, participación del sector público y actividades económicas con mayor nivel de regulación laboral.

El comportamiento regional refuerza la importancia de seguir impulsando políticas de formalización del empleo, capacitación laboral y fortalecimiento de sectores productivos que entreguen mayor estabilidad, especialmente en un contexto nacional donde la informalidad continúa siendo un desafío estructural.





