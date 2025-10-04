LA TASA DE DESOCUPACIÓN NACIONAL FUE 8,6% EN EL TRIMESTRE JUNIO - AGOSTO DE 2025

En 8,6% se ubicó la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre junio – agosto de 2025 (JJA 2025), de acuerdo con la información entregada por la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).

La cifra registró un descenso de 0,3 puntos porcentuales (pp.) en doce meses, producto del alza de la fuerza de trabajo (0,9%), menor a la presentada por las personas ocupadas (1,3%). Por su parte, las personas desocupadas disminuyeron 2,9%, incididas únicamente por quienes se encontraban cesantes (-3,4%).

La tasa de participación se situó en 61,8%, sin presentar variación respecto del mismo trimestre del año anterior; mientras que la tasa de ocupación se situó en 56,5%, creciendo 0,2 pp. La población fuera de la fuerza de trabajo, en tanto, se expandió 0,9%, influida por las personas inactivas habituales (0,8%) e iniciadoras (22,7%).

En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 9,3%, decreciendo 0,1 pp. interanualmente, producto del ascenso de 1,2% de la fuerza de trabajo, menor al de 1,3% registrado por las mujeres ocupadas; mientras las desocupadas crecieron 0,6%, incididas únicamente por aquellas que buscan trabajo por primera vez (13,5%). Las tasas de participación y ocupación se situaron en 52,8% y 47,9%, avanzando 0,2 pp. en ambos casos. Las mujeres fuera de la fuerza de trabajo crecieron 0,6%, influidas por las inactivas habituales y las iniciadoras.

En los hombres, la tasa de desocupación fue de 8,0%, disminuyendo 0,5 pp. en un año. Esto, a raíz del alza de 0,7% de la fuerza de trabajo, menor a la de 1,3% registrada por los hombres ocupados. Los desocupados descendieron 6,0%. La tasa de participación se situó en 71,3%, contrayéndose 0,1 pp. en doce meses, mientras que la tasa de ocupación alcanzó 65,6%, expandiéndose 0,3 pp. en igual período. Los hombres fuera de la fuerza de trabajo, en tanto, se expandieron 1,4%, influidos por los inactivos habituales e iniciadores.

Alza de personas ocupadas

En doce meses, la estimación del total de personas ocupadas creció 1,3%, incidida tanto por los hombres como por las mujeres, con incrementos de 1,3% en ambos casos.

Según sector económico, la expansión de la población ocupada fue influida por actividades de salud (7,6%), industria manufacturera (5,7%) y comunicaciones (22,8%), en tanto que, por categoría ocupacional, el alza se observó en personas asalariadas formales (1,4%) y personas asalariadas informales (5,6%).).

Informalidad

La tasa de ocupación informal se ubicó en 26,0%, decreciendo 0,4 pp. en doce meses. En el mismo período, las personas ocupadas informales no presentaron variación, debido al alza en las mujeres (0,3%) y caída en los hombres (-0,3%).

Según sector económico, la mayor incidencia ocurrió en servicios administrativos y de apoyo (13,7%) y la menor en comercio (-3,9%); mientras que, por categoría ocupacional, la mayor incidencia ocurrió en las personas asalariadas privadas (7,3%) y la menor en trabajadoras por cuenta propia (-3,4%).

Estacionalidad

La tasa de desocupación ajustada estacionalmente (que elimina los efectos de los factores exógenos estacionales de naturaleza no económica que influyen en su comportamiento coyuntural) se situó en 8,4%, disminuyendo 0,1 pp. con respecto al trimestre móvil anterior.

Horas de trabajo e indicadores de subutilización de la fuerza de trabajo

En doce meses, el volumen de trabajo, medido a través del número total de horas efectivas trabajadas por las personas ocupadas ascendió 1,3%; mientras que el promedio de horas trabajadas creció 0,1%, llegando a 37,0 horas. Según sexo, el promedio de horas para los hombres fue 39,2 y para las mujeres, 34,1 horas.

La tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial (SU3) alcanzó 16,5%, con una reducción de 0,3 pp. en el período. En los hombres se situó en 14,2%, y en las mujeres en 19,2%. La brecha de género fue 5,0 pp.

Región Metropolitana

En la Región Metropolitana, la tasa de desocupación del trimestre junio – agosto de 2025 alcanzó un 8,9%, con un descenso de 0,3 pp. en doce meses. En el mismo período, la estimación del total de la población ocupada creció 1,0%, incidida principalmente, según sector económico, por comunicaciones (34,5%) e industria manufacturera (10,6%).

