Punta Arenas,
30 de diciembre de 2025

SEREMI DE VIVIENDA DESTACA QUE MAGALLANES YA ALCANZÓ EL 200% DEL PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL

Buenos días región.

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el seremi de Vivienda y Urbanismo de Magallanes, Marcos Uribe Saldivia, conversó con la ciudadanía para informar sobre los principales avances del sector habitacional y urbano en la región, destacando un crecimiento presupuestario sin precedentes, el progreso de obras viales estratégicas y el liderazgo regional en el cumplimiento del Plan de Emergencia Habitacional.

Durante la instancia, la autoridad subrayó que el presupuesto de vivienda en Magallanes aumentó en más de 60 mil millones de pesos durante el actual gobierno, lo que representa un alza superior al 50% en cuatro años, configurándose como el mayor crecimiento histórico en materia habitacional para la región, permitiendo acelerar proyectos largamente esperados y ampliar la cobertura de soluciones habitacionales.

En ese contexto, Uribe valoró la reciente aprobación unánime en el Senado de la prórroga del Plan de Emergencia Habitacional hasta diciembre de 2029, iniciativa que ahora continuará su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados. De ser ratificada, la medida extenderá por cuatro años la vigencia del plan, asegurando continuidad a las políticas públicas orientadas a reducir el déficit habitacional.

El seremi también destacó importantes hitos urbanos para Punta Arenas, entre ellos la licitación del diseño de calles del sector Cerro de la Cruz, proyecto que considera el mejoramiento de calzadas y aceras con accesibilidad universal, canalización de aguas lluvias, iluminación y paisajismo en las calles Monseñor Fagnano y Waldo Seguel, además de la calle Almirante Manuel Señoret, fortaleciendo la conectividad y calidad del espacio público en el sector.

Asimismo, informó sobre el avance del 21% en los trabajos del Tramo 5 de la Avenida Circunvalación Ramón Cañas Montalva, obra vial clave para mejorar la movilidad del sector poniente de la comuna y que marca el inicio efectivo de una infraestructura largamente esperada por la comunidad.

Otro de los anuncios relevantes fue la obtención por parte del MINVU de la Recomendación Satisfactoria (RS) para la construcción de un nuevo puente sobre el Río de las Minas, lo que permitirá identificar un presupuesto de 4.928 millones de pesos para ejecutar esta obra que conectará las calles Cirujano Videla y Rancagua, fortaleciendo el eje norte-sur de la ciudad.

En materia de fiscalización, Uribe informó que el MINVU recuperó una cuarta vivienda social por mal uso en Punta Arenas, siendo la segunda restitución en una semana. A la fecha, el SERVIU ha fiscalizado 1.839 viviendas en 20 conjuntos habitacionales de la región, con el objetivo de resguardar el correcto uso de los subsidios y asegurar que estos beneficien a las familias que realmente los necesitan.

Finalmente, el seremi destacó la entrega de 120 nuevas viviendas en Punta Arenas, hito que permitió superar las 4 mil soluciones habitacionales en Magallanes, consolidando a la región como líder a nivel nacional en el cumplimiento del Plan de Emergencia Habitacional. En ese sentido, remarcó que “somos la primera región en llegar al 200% de la meta del Plan de emergencia habitacional”, duplicando la meta fijada para el periodo presidencial.



SEREMI DE SALUD DE MAGALLANES CONTINÚA DESPLIEGUE DE ACCIONES PREVENTIVAS Y DE FISCALIZACIÓN PARA UNAS FIESTAS DE FIN DE AÑO SEGURAS

