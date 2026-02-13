Punta Arenas,
13 de febrero de 2026

SE PROMULGÓ LA LEY QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE APOYOS Y CUIDADOS, CHILE CUIDA

​Esta normativa reconoce el derecho al cuidado en su triple dimensión: a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado.

pauta 4

En el marco de la promulgación de la ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, Chile Cuida, realizada el 9 de febrero por el Presidente de la República Gabriel Boric Font, el Seremi de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica Mansilla, junto al Delegado Presidencial Regional (S), Andro Mimica Guerrero y la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Alejandra Ruiz Ovando, visitaron el hogar de la señora María Cvietcovich, cuidadora principal de su hija Rocío Bahamondes, que tiene una dependencia severa desde su nacimiento.

 

En este marco, los secretarios regionales informaron a la señora María sobre la reciente promulgación de esta ley y los avances que implica para Chile esta nueva normativa, que reconoce el derecho al cuidado en su triple dimensión: a cuidar, a ser cuidado, y al autocuidado. 

Frente a esta noticia, la señora María Cvietcovich, señaló: “La dictación de esta ley es un tremendo beneficio para todos los cuidadores y cuidadoras y constituye un “antes y un después”, ya que no estaremos en la incertidumbre de que se puedan cambiar o eliminar los beneficios si cambia el gobierno.  Les envío un mensaje a todos los cuidadores, para que no se queden en la casa desanimados y acudan a inscribirse al Registro Nacional de Cuidadores, para obtener su Credencial de Cuidadores porque nos permite ahorrar tiempo en las filas y acceder a algunos descuentos”.

El Delegado Presidencial Regional (S), Andro Mimica Guerrero, destacó que “Hoy el Estado de Chile, a través de la ley del Sistema Nacional de Cuidados, reconoce el esfuerzo silencioso e incansable de cientos de familias chilenas, consagrando un derecho al cuidado y también al autocuidado, de tal forma que, tanto el cuidador como la persona cuidada puedan, progresivamente, mejorar su calidad de vida”.

Esta nueva normativa reconoce como titulares del sistema a niños, niñas y adolescentes; personas mayores; personas con discapacidad; personas con dependencia funcional; y personas cuidadoras, tanto remuneradas como no remuneradas, avanzando hacia un enfoque que prioriza la necesidad de cuidado por sobre la situación socioeconómica.

En este contexto, el seremi de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica Mansilla, señaló que Esta ley que acaba de promulgar el Presidente de la República Gabriel Boric, consolida y da forma institucional al trabajo que hemos venido realizando durante estos 4 años, para otorgar a la a los cuidados la importancia que se merecen, considerándolo un cuarto pilar del Sistema de Protección Social, junto a la Salud, la Educación y la Seguridad Social”.

Formarán parte del Sistema Chile Cuida iniciativas tan importantes como el programa Red Local de Apoyos y Cuidados (PRLAC), los Centros Comunitarios de Cuidados, la credencial del Registro Nacional de Cuidadores y la Red de Empresas Chile Cuida, que permitirá que las empresas también contribuyan solidariamente en la labor de cuidados de las familias chilenas.

El Ministerio de Desarrollo Social ejercerá el rol de Secretaría de Apoyos y Cuidados, que coordinará distintos ministerios, gobiernos regionales y espacios de participación de la sociedad civil, con el objetivo de asegurar coherencia, continuidad y sostenibilidad de políticas, programas y servicios existentes, avanzando hacia una oferta integrada, con cobertura nacional y universalidad progresiva.

Por su parte, la seremi de la Mujer y de la Equidad de Género, Alejandra Ruiz Ovando indicó que “En el caso de Magallanes, de las 1.879 personas acreditadas como cuidadoras en el Registro Nacional de Cuidadores, 82,3% corresponde a mujeres.  Esta es una realidad que inevitablemente repercute en los salarios bajos de las mujeres, en la feminización de la pobreza, las lagunas previsionales y las dificultades que tienen las mujeres para acceder a espacios donde se toman las decisiones.  Hoy, con esta nueva ley, comenzaremos a cambiar esta realidad, haciendo de la labor de cuidados una responsabilidad de toda la sociedad”.

 

 


ROFIL SE CONVIRTIÓ EN LA PRIMERA EMPRESA REGIONAL EN OBTENER EL SELLO "CHILE CUIDA"

SE PROMULGÓ LA LEY QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE APOYOS Y CUIDADOS, CHILE CUIDA

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

SE PROMULGÓ LA LEY QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE APOYOS Y CUIDADOS, CHILE CUIDA

PREVIO AL DÍA INTERNACIONAL DEL CÁNCER INFANTIL: ESPECIALISTA DESTACA QUE DETECCIÓN PRECOZ ES CLAVE

MAMÓGRAFO MÓVIL FORTALECE EN TERRENO LA PESQUISA PRECOZ DEL CÁNCER DE MAMA