CIEN NIÑOS Y NIÑAS DE NATALES DISFRUTARÁN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS EN EL MARCO DEL SISTEMA "CHILE CUIDA"

Hasta la comuna de Natales se trasladaron autoridades regionales para inaugurar una nueva versión del programa Centros de Cuidados para Trabajos de Temporada, oferta del Ministerio de Desarrollo Social y Familia que dispondrá de un espacio seguro para que 100 niños y niñas entre a 6 y 12 años, accedan a actividades recreativas, deportivas, culturales, además de servicios de alimentación, mientras sus cuidadores principales trabajan.

Centros de Cuidados para Trabajos de Temporada es un programa liderado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en colaboración con la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Juaneb), el Instituto Nacional de Deportes (IND), Servicio Local de Educación Pública (SLEP), y ejecutado por la Ilustre Municipalidad de Natales, quienes unen esfuerzos por el bienestar de la niñez.

El Delegado Presidencial Regional, José Antonio Ruiz, señaló que "como Gobierno del Presidente Gabriel Boric estamos muy contentos de dar inicio a los Centros de Cuidados para Trabajos de Temporada, oferta que quisimos descentralizar llevándola a Natales y por primera vez a Porvenir. Acá en Natales contamos con una cobertura de 100 niños y niñas que tendrán un espacio seguro de recreación, artístico y deportivo. Este programa se enmarca en el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, Chile Cuida, que ha dado pasos importantes en el Congreso para ser una ley que convierta los cuidados en el cuarto pilar de la protección social, estableciendo derechos progresivos, hasta que sean universales, como el derecho a cuidar, a ser cuidado, y al autocuidado".

A su vez, el Seremi de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica, manifestó que "queremos trasmitirles a las familias, que los niños y niñas estarán en un ambiente seguro y cómodo para ellos, recibiendo la atención, y el cuidado que merecen, además de una agenda de actividades que ha sido pensada para fomentar el entretenimiento, la interacción entre pares, y el conocimiento de la región. Además, un programa como éste permite que los adultos puedan realizar sus actividades productivas con tranquilidad, generando ingresos que son fundamentales para la economía familiar".

El Director de DIDECO de la Ilustre Municipalidad de Natales, Sebastián Lafaurie, comentó que "estamos muy contentos de poner en marcha estos Centros de Cuidados, porque como siempre nos dice nuestra alcaldesa Ana Mayorga, el trabajo de la Municipalidad es estar ahí para alivianarle la carga a las familias natalinas. Sabemos que para muchos padres y cuidadores la temporada de trabajo es intensa, y lo que buscamos es que puedan salir a trabajar tranquilos, sabiendo que sus hijos están bien cuidados. En la Escuela Coronel Santiago Bueras tenemos a 100 niños y niñas que no solo vienen a pasar el rato, sino que reciben su desayuno, almuerzo y colación, además de disfrutar con actividades deportivas y juegos. Este programa es un compromiso directo de nuestra alcaldesa con el bienestar de los más chicos y el apoyo real a los trabajadores de nuestra comuna hasta el 20 de febrero".

También, Reiner Figueroa, beneficiario del programa, comentó que "me parece muy bien la iniciativa para socializar con personas y dejar un poquito de lado los teléfonos, que están dañando el medioambiente y las personas se están quedando encerradas, sobre todo los niños de nuestra edad. Aprovechamos de salir un rato afuera y hacer amigos".

El proceso de inscripción de este programa otorgó preferencia a las familias pertenecientes al Subsistema Seguridades y Oportunidades del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y a las familias que se encuentran entre los tramos del 40% y 60% de la calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH).