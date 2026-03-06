Punta Arenas,
6 de marzo de 2026

SENADIS LANZA FONDO DE $1.580 MILLONES PARA POTENCIAR LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Las organizaciones podrán postular al Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos, para el financiamiento de iniciativas en las áreas de cultura, deporte y recreación; autocuidado para personas cuidadoras; promoción de los derechos de las personas con discapacidad; salud mental, investigación y estudios, entre otras.

El Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos (FONAPI), es un programa del Servicio Nacional de la Discapacidad –Senadis- que tiene como propósito, que las organizaciones que trabajan en el ámbito de la discapacidad disminuyan las barreras para implementar iniciativas para la participación social de las personas con discapacidad, buscando que ejerzan un rol activo en los diversos espacios de sociedad.
 
Este año FONAPI entregará 1.580 millones de pesos para el financiamiento de iniciativas en todas las regiones del país. En la región de Magallanes y de la Antártica Chilena se dispondrá de $70.000.000 para financiar proyectos que ejecuten organizaciones que trabajan en el ámbito de la discapacidad, y que implementen iniciativas que promuevan la participación social de las personas con discapacidad.

Al FONAPI 2026 pueden postular todas las organizaciones públicas o privadas sin fines de lucro: agrupaciones, fundaciones, corporaciones, cooperativas, organizaciones comunitarias, universidades, entre otras, que se encuentren vigentes, y que sus acciones estén dirigidas a personas con discapacidad.

El Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica, señaló que "el Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha impulsado diversos avances en materia de discapacidad, que hoy son parte relevante del nuevo Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados Chile Cuida, lo que ha traído para la región importantes medidas, como la puesta en marcha de la primera residencia para personas con discapacidad, el fortalecimiento de nuestros programas de cuidados y los que se encuentran dirigidos a las organizaciones de y para personas con discapacidad, como FONAPI".

A su vez, la Directora Regional de Senadis, Bernarda Cares, explicó que "este programa tiene una alta valoración por parte de la ciudadanía, porque ha permitido que las organizaciones de y para personas con discapacidad puedan implementar iniciativas innovadoras con un sello regional para la inclusión de las personas con discapacidad. En nuestra región, a través de la convocatoria 2025 del fondo, se financiaron cuatro iniciativas en las líneas de Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y Cultura, Deporte y Recreación".

Las bases de este fondo concursable se encuentran disponibles en el sitio www.senadis.gob.cl y la postulación se encontrará disponible hasta el lunes 23 de marzo del presente año, a través del sitio Fondos Gob. Además, se cuenta con un periodo de consultas hasta el martes 10 de marzo de 2026, a través del correo electrónico [email protected]
 
Todas las respuestas a las consultas recibidas serán publicadas en la página web institucional, www.senadis.gob.cl, a más tardar el martes 17 de marzo de 2026.
COMENZÓ EL PERIODO DE INSCRIPCIÓN A LA PAES DE INVIERNO 2026, ADMISIÓN 2027

MUNICIPIO REFUERZA APOYO LABORAL ANTE ALZA DE DESOCUPACIÓN EN MAGALLANES

MUNICIPIO ENTREGÓ RECONOCIMIENTO: CONOCE A LAS 24 MUJERES DESTACADAS DE PUNTA ARENAS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

marcoantoniopinto

DR. MARCO ANTONIO PINTO ABORDA EL ROL DE MAGALLANES COMO “LABORATORIO NATURAL” Y DESTACA HITO CIENTÍFICO PARA LA SALMONICULTURA REGIONAL

SEREMI JESSICA DIFUSIÓN NORMAS LABORALES

SEREMI DEL TRABAJO DESTACA APROBACIÓN DEL PROYECTO QUE CREA EL SUBSIDIO UNIFICADO AL EMPLEO