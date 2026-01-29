Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

29 de enero de 2026

JEFATURA DE LA DEFENSA PARA LA REGIÓN DE ÑUBLE HA PATRULLADO MÁS DE 8.000 KILÓMETROS Y DESPEJADO MÁS DE 120 CASAS

Todo el trabajo durante estos primeros días de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe ha permitido, en primer lugar, velar por la integridad y seguridad de las personas mediante patrullajes.

ejercitoincendios

​A un poco más de una semana de decretado el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe para el Ñuble, la Jefatura de la Defensa Nacional de la región (JDN Ñuble), en estrecha coordinación con las autoridades regionales y municipales, han trabajado sin descanso desde el comienzo de la emergencia provocada por los incendios forestales con los objetivos de asegurar la integridad y seguridad de las personas y velar por la seguridad pública de las zonas afectadas. 

En ese sentido, la JDN Ñuble a través de su Puesto de Mando, planifica, monitorea y evalúa cada operación que, tanto personal de Ejército, Carabineros y PDI deben cumplir con el fin de alcanzar los objetivos establecidos. Para cumplir con lo anterior es necesario contar con los antecedentes precisos para la planificación, realizar reuniones entre las autoridades nacionales, regionales y municipales de forma permanente, permitiendo proveer de datos actualizados para gestionar los medios y recursos de manera eficiente. 

Todo el trabajo durante estos primeros días de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe ha permitido, en primer lugar, velar por la integridad y seguridad de las personas mediante patrullajes. Esta labor se realiza con medios de Ejército, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, quienes también realizan puntos de controles aleatorios y dinámicos. 

El Jefe de la Defensa Nacional para la Región de Ñuble, General de Brigada Carlos Urrutia A., explicó que “el trabajo interagencial ha sido fundamental para lograr avances, junto a las permanentes coordinaciones con la Delegación Presidencial Regional, la Gobernación Regional, Senapred, Conaf, secretarías ministeriales, entre otros organismos públicos y privados. En ese sentido, el Ejército, Carabineros y Policía de Investigaciones han recorrido más de 8.000 kilómetros, a través de patrullajes preventivos y en tareas de apoyo a las familias afectadas”. Respecto al despeje de escombros, el General Urrutia indicó que se han removido escombros de al menos 120 casas por parte de personal de la JDN Ñuble (Ejército, Carabineros y PDI). “Todas nuestras tareas se planifican y ejecutan con el único propósito de brindarle tranquilidad a los habitantes de Ñuble”, concluyó. 

Para el Soldado Conscripto Abel García R., perteneciente al Regimiento N.°9 “Chillán” es un orgullo apoyar a sus compatriotas. “Es un placer portar este uniforme y poder ayudar a quienes lo necesiten. Para eso estamos, para eso está el Ejército de Chile”, señaló desde un centro de acopios en Ñipas, comuna de Ránquil. 

Diariamente, patrullas, provenientes de distintas unidades del Ejército, se despliegan 24/7 para colaborar en esta emergencia. Para que su labor sea eficiente y eficaz, las autoridades militares y civiles están sincronizadas, con el único propósito de llevar tranquilidad a la región. 

La señora Viviana Jaramillo I., (Quillón) perdió su hogar durante los incendios forestales, situación que movilizó a integrantes de la JDN Ñuble para colaborar en la remoción de escombros. “Con el Ejército estoy feliz, si bien mi casa ya no está, me ayudaron a despejar mi terreno para volver a comenzar”.



Comite-Interministerial-01-1024x684

GOBIERNO INICIA CONSULTA PÚBLICA PARA ACTUALIZAR ESTRATEGIA NACIONAL DE HIDRÓGENO VERDE 2026 A 2030

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

HASTA EL 4 DE FEBRERO SE PUEDEN PRESENTAR OBSERVACIONES A LA PROPUESTA DE IMAGEN OBJETIVO DEL PLAN REGULADOR

Leer Más

​Durante estas sesiones se mostraron cuatro alternativas de desarrollo urbano representadas gráficamente, que contemplan distintos escenarios para la ciudad, incluyendo los sectores de Agua Fresca y Cabo Negro.

​Durante estas sesiones se mostraron cuatro alternativas de desarrollo urbano representadas gráficamente, que contemplan distintos escenarios para la ciudad, incluyendo los sectores de Agua Fresca y Cabo Negro.

IO 4
nuestrospodcast
Comite-Interministerial-01-1024x684

GOBIERNO INICIA CONSULTA PÚBLICA PARA ACTUALIZAR ESTRATEGIA NACIONAL DE HIDRÓGENO VERDE 2026 A 2030

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
ejercitoincendios

JEFATURA DE LA DEFENSA PARA LA REGIÓN DE ÑUBLE HA PATRULLADO MÁS DE 8.000 KILÓMETROS Y DESPEJADO MÁS DE 120 CASAS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
MINVU - Avance Ciudad de los Vientos_5

LA CIUDAD DE LOS VIENTOS TIENE UN 36% DE AVANCE EN EL PLAN URBANO HABITACIONAL DE PUNTA ARENAS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
carabineroscontrolespuq

CARABINEROS REALIZA MÁS DE 900 CONTROLES PREVENTIVOS EN PUNTA ARENAS DURANTE RONDA EXTRAORDINARIA