JEFATURA DE LA DEFENSA PARA LA REGIÓN DE ÑUBLE HA PATRULLADO MÁS DE 8.000 KILÓMETROS Y DESPEJADO MÁS DE 120 CASAS

​A un poco más de una semana de decretado el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe para el Ñuble, la Jefatura de la Defensa Nacional de la región (JDN Ñuble), en estrecha coordinación con las autoridades regionales y municipales, han trabajado sin descanso desde el comienzo de la emergencia provocada por los incendios forestales con los objetivos de asegurar la integridad y seguridad de las personas y velar por la seguridad pública de las zonas afectadas.

En ese sentido, la JDN Ñuble a través de su Puesto de Mando, planifica, monitorea y evalúa cada operación que, tanto personal de Ejército, Carabineros y PDI deben cumplir con el fin de alcanzar los objetivos establecidos. Para cumplir con lo anterior es necesario contar con los antecedentes precisos para la planificación, realizar reuniones entre las autoridades nacionales, regionales y municipales de forma permanente, permitiendo proveer de datos actualizados para gestionar los medios y recursos de manera eficiente.

Todo el trabajo durante estos primeros días de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe ha permitido, en primer lugar, velar por la integridad y seguridad de las personas mediante patrullajes. Esta labor se realiza con medios de Ejército, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, quienes también realizan puntos de controles aleatorios y dinámicos.

El Jefe de la Defensa Nacional para la Región de Ñuble, General de Brigada Carlos Urrutia A., explicó que “el trabajo interagencial ha sido fundamental para lograr avances, junto a las permanentes coordinaciones con la Delegación Presidencial Regional, la Gobernación Regional, Senapred, Conaf, secretarías ministeriales, entre otros organismos públicos y privados. En ese sentido, el Ejército, Carabineros y Policía de Investigaciones han recorrido más de 8.000 kilómetros, a través de patrullajes preventivos y en tareas de apoyo a las familias afectadas”. Respecto al despeje de escombros, el General Urrutia indicó que se han removido escombros de al menos 120 casas por parte de personal de la JDN Ñuble (Ejército, Carabineros y PDI). “Todas nuestras tareas se planifican y ejecutan con el único propósito de brindarle tranquilidad a los habitantes de Ñuble”, concluyó.

Para el Soldado Conscripto Abel García R., perteneciente al Regimiento N.°9 “Chillán” es un orgullo apoyar a sus compatriotas. “Es un placer portar este uniforme y poder ayudar a quienes lo necesiten. Para eso estamos, para eso está el Ejército de Chile”, señaló desde un centro de acopios en Ñipas, comuna de Ránquil.

Diariamente, patrullas, provenientes de distintas unidades del Ejército, se despliegan 24/7 para colaborar en esta emergencia. Para que su labor sea eficiente y eficaz, las autoridades militares y civiles están sincronizadas, con el único propósito de llevar tranquilidad a la región.

La señora Viviana Jaramillo I., (Quillón) perdió su hogar durante los incendios forestales, situación que movilizó a integrantes de la JDN Ñuble para colaborar en la remoción de escombros. “Con el Ejército estoy feliz, si bien mi casa ya no está, me ayudaron a despejar mi terreno para volver a comenzar”.





