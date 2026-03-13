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13 de marzo de 2026

HALLAZGO ARQUEOLÓGICO EN PUERTO DEL HAMBRE: DESCUBREN MONEDA FUNDACIONAL DE 1584 EN EL PARQUE DEL ESTRECHO

La pieza fue colocada durante la ceremonia de fundación del asentamiento español liderado por Pedro Sarmiento de Gamboa. El hallazgo permite avanzar en la ubicación de estructuras de la antigua ciudad Rey Don Felipe.

Moneda antigua, Puerto del Hambre

Un importante hallazgo arqueológico se registró recientemente en el sector de Puerto del Hambre, en la Región de Magallanes, donde un trabajo realizado en terreno permitió descubrir una moneda fundacional del año 1584 en el interior del Parque del Estrecho de Magallanes.

De acuerdo con los antecedentes históricos, la moneda habría sido enterrada el 25 de marzo de 1584 durante la ceremonia de fundación del asentamiento impulsado por el explorador español Pedro Sarmiento de Gamboa, cuando se colocó la primera piedra de la iglesia del lugar.

Según los registros de la época, el explorador instaló una moneda de ocho reales en los cimientos del templo, como un gesto simbólico que marcaba el nacimiento de la ciudad denominada Rey Don Felipe, uno de los primeros intentos de colonización española en el Estrecho de Magallanes.

El hallazgo adquiere especial relevancia porque la moneda apareció en el lugar y en la posición descrita por Sarmiento de Gamboa en sus escritos, específicamente sobre una piedra que formaba parte de la iglesia levantada en el asentamiento.

Este descubrimiento permitirá proyectar con mayor precisión la ubicación aproximada de las estructuras del antiguo poblado, entre ellas viviendas, bodegas y otros espacios mencionados en mapas del siglo XVI vinculados a la presencia española en la zona.

https://www.instagram.com/p/DV0xuTUDVvJ/?igsh=b3FpcTJweTdjNWg0

El hallazgo se suma a otros descubrimientos arqueológicos relevantes realizados en el mismo sector durante los últimos años. En diciembre de 2019, un equipo de investigadores chilenos identificó dos cañones de bronce del siglo XVI en el sitio histórico de Puerto del Hambre.

Las piezas, del tipo “medio sacre” y fabricadas en 1581, pertenecieron a la expedición española liderada por Pedro Sarmiento de Gamboa que buscaba fortificar el Estrecho de Magallanes, proyecto que terminó en tragedia tras la muerte de gran parte de los colonos debido a las duras condiciones del lugar.

Los cañones fueron encontrados en el sitio de la antigua ciudad Rey Don Felipe, ubicada a unos 56 kilómetros al sur de Punta Arenas, por un equipo encabezado por el arqueólogo Simón Urbina.

Estos elementos son considerados uno de los hallazgos arqueológicos más relevantes en la historia de la región, ya que evidencian la presencia española y los intentos tempranos de establecer asentamientos permanentes en el extremo sur del continente hace casi cinco siglos.

Los estudios arqueológicos en el sector continúan aportando información clave para comprender el proceso de colonización del Estrecho de Magallanes y el desarrollo histórico de este territorio estratégico para la navegación y la exploración durante el siglo XVI.


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