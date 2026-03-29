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29 de marzo de 2026

PARQUE DEL ESTRECHO IMPULSA TURISMO SOSTENIBLE Y LLAMA A DIVERSIFICAR LA OFERTA EN MAGALLANES

Patagonia on Tour

Ximena Castro, Gerente parque del estrecho

En una nueva edición de Patagonia On Tour, programa de Polar Comunicaciones, la gerente del Parque del Estrecho, Ximena Castro, abordó los desafíos del turismo en la región, destacando la necesidad de avanzar hacia un desarrollo sostenible que permita distribuir de mejor forma a los visitantes en todo el territorio de Magallanes.

En ese sentido, enfatizó la importancia de diversificar la oferta turística y evitar la alta concentración en destinos como Parque Nacional Torres del Paine, promoviendo una mirada estratégica que incluya a las cuatro provincias. Asimismo, señaló la necesidad de fortalecer la promoción internacional, considerando que los recursos han disminuido desde la pandemia, lo que impacta directamente en una región altamente dependiente del turismo extranjero.

Castro también relevó el valor del trabajo público-privado como una herramienta clave para potenciar el sector, destacando el modelo de financiamiento compartido que permite ampliar el alcance de las acciones de promoción. Ejemplo de ello fue la reciente visita de turoperadores y periodistas brasileños a la región, iniciativa que combinó aportes del sector público y privado para posicionar a Magallanes en mercados internacionales.

Respecto al Parque del Estrecho, ubicado en el histórico Estrecho de Magallanes, destacó su rol en la puesta en valor del patrimonio natural y cultural de la zona. El recinto alberga sitios emblemáticos como Fuerte Bulnes y Puerto del Hambre, además de una red de senderos accesibles para toda la familia, lo que permite ofrecer una experiencia integral a visitantes de distintas edades e intereses.

En cuanto al desarrollo turístico, subrayó el potencial de la zona sur de Punta Arenas, especialmente en la península de Brunswick, donde existen diversos atractivos naturales y proyectos en crecimiento. Entre ellos, mencionó el futuro Parque Nacional Cabo Froward y la presencia de emprendimientos ligados al turismo de naturaleza, que incluyen actividades como kayak, avistamiento de fauna y rutas escénicas.

Finalmente, la gerente destacó el compromiso del parque con la actividad turística durante todo el año, incluyendo su apertura en temporada invernal y la implementación de beneficios para la comunidad, como descuentos para residentes y campañas especiales. En ese marco, hizo un llamado a valorar y aprovechar estos espacios, reforzando la importancia de avanzar hacia un desarrollo turístico sostenible y equilibrado en toda la región.


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