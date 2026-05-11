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11 de mayo de 2026

PROYECTO LONSDALE INICIA PRIMERA FASE PARA RESCATAR HISTÓRICO PATRIMONIO MARÍTIMO DE PUNTA ARENAS

Buenos días región.

lonsdale

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Paulina Fajardo y Víctor García, integrantes de la Corporación de Rescate del Patrimonio Marítimo “Lonsdale” (CRESPAM), dieron a conocer los avances de la Fase 1 del Proyecto Lonsdale, iniciativa que busca documentar, estudiar y proyectar la conservación de los restos de la histórica fragata ubicada en el borde costero de Punta Arenas.

La primera etapa del proyecto es financiada por la Fundación Gerda Henkel de Alemania y tiene como principal objetivo generar una base técnica, documental e histórica que permita comprender el estado actual de la embarcación y establecer las bases para futuras acciones de conservación y puesta en valor.

Desde CRESPAM destacaron que la fragata Lonsdale constituye un importante testimonio material de la historia marítima del estrecho de Magallanes y forma parte de la memoria colectiva y del paisaje característico de la capital regional. En ese sentido, señalaron que su estudio representa una oportunidad significativa para avanzar en la protección de un bien patrimonial de relevancia regional e internacional.

La fase actualmente en desarrollo contempla diversas labores técnicas y de investigación, entre ellas el registro fotográfico y levantamiento del sitio, fotogrametría aérea y subacuática, generación de modelos digitales de alta precisión, análisis preliminar del estado de conservación y recopilación de antecedentes históricos y técnicos.

Los representantes de CRESPAM explicaron que esta etapa permitirá contar, por primera vez, con información técnica confiable que sirva para orientar futuras decisiones relacionadas con la conservación, consolidación y eventual puesta en valor de la fragata.

El proyecto es impulsado por la Corporación de Rescate del Patrimonio Marítimo y cuenta con la participación de un equipo interdisciplinario de especialistas en arqueología, documentación patrimonial y modelado digital.

Asimismo, indicaron que el Proyecto Lonsdale contempla tres etapas: la primera correspondiente al diagnóstico y documentación actualmente en ejecución; una segunda enfocada en el desarrollo de un plan de gestión y criterios de intervención; y una tercera vinculada a la eventual implementación de dichas acciones de conservación.




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