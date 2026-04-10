FAMILIAS BENEFICIARIAS CONOCIERON SUS FUTURAS VIVIENDAS EN EL PROYECTO CIUDAD DE LOS VIENTOS

Esta mañana, treinta familias beneficiarias del proyecto habitacional "Ciudad de los Vientos" participaron de la visita a la vivienda piloto, instancia que les permitió conocer en terreno las características de las casas que próximamente habitarán, además de revisar sus terminaciones y resolver consultas asociadas al proceso previo a la entrega.

La actividad forma parte del proceso de acompañamiento que tienen los proyectos habitacionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y corresponde al inicio de las visitas programadas por la entidad desarrolladora Inmobiliaria Salfa Austral y supervisadas por el SERVIU Magallanes.

Esta iniciativa corresponde al programa de Integración Social DS19 que se desarrolla en el Plan Urbano Habitacional (PUH), que se ejecuta en el sector sur de Punta Arenas. Esta primera etapa considera 220 departamentos y 30 viviendas unifamiliares, además de áreas verdes, equipamiento comunitario y espacios recreativos, con una inversión superior a los 26 mil millones de pesos: aportados por el Minvu, el Gobierno Regional y las familias.

La delegada presidencial regional de Magallanes, Ericka Farías Guerra, destacó que “esta primera etapa favorece a 30 familias, pero también es un proyecto que tiene en total 250 soluciones habitacionales. Esta es una gran muestra de cómo el Estado actúa conjuntamente ante soluciones tan críticas como la vivienda, avanzando además hacia estándares habitacionales de mejor calidad para las familias”.

El conjunto de viviendas visitado presenta un avance superior al 75%, mientras que el proyecto total alcanza un 46,56%. Las viviendas incorporan calefacción central, ventanas termopanel y soluciones constructivas orientadas a eficiencia térmica, adecuadas a las condiciones climáticas de la región.

El seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo Barría, señaló que “es muy importante que las familias puedan venir a conocer la que será su vivienda definitiva, revisar detalles técnicos, plantear consultas y también visualizar el entorno donde van a vivir, porque aquí no sólo se entrega una casa, sino un barrio con equipamiento y espacios públicos”.

El proyecto incorpora áreas verdes, juegos infantiles, espacios deportivos y equipamiento comunitario. Además, contempla la futura habilitación de un parque urbano, infraestructura educacional, servicios de salud y viviendas tuteladas para personas mayores, fortaleciendo el desarrollo integral del sector.

El director (s) del Serviu Magallanes, Omar González Asenjo, explicó que “las viviendas de este proyecto han sido proyectadas con valores acordes a cada tramo de subsidio, de modo que los aportes públicos se apliquen de forma efectiva según la realidad de cada familia. En el caso del tramo más vulnerable, no se requiere crédito hipotecario, ya que el subsidio, junto al aporte del Gobierno Regional, cubre la totalidad del valor de la vivienda. En los tramos emergente y medios se requiere un crédito hipotecario, pero con dividendos estimados de 380 mil a 400 mil pesos en el tramo 2 y hasta 450 mil pesos en el tramo 3, lo que permite acceder a viviendas de alto estándar en condiciones económicamente abordables”.

Desde el Gobierno Regional, Hina Carabantes Hernández, en representación del gobernador regional, subrayó que “este es un proyecto integral de construcción de ciudad. El aporte regional, cercano a los 4 mil millones de pesos, permite reducir significativamente la carga financiera de las familias y hacer más accesible el acceso a viviendas de alto estándar en un barrio con servicios y equipamiento”.

Jovanna Segura, beneficiaria del proyecto, relató que “yo tengo el subsidio hace tiempo, casi de la pandemia, del DS49 individual. Ya había postulado antes, pero como no encontraba casa, tenía que entregarlo y volver a postular. Supe de este proyecto para quienes estábamos en esa situación. Ahora que conocí la casa piloto, me pareció muy linda, bien pintada y todo. Lo que más me gustó fueron las piezas, son tres, cada una con su clóset, y la distribución en general está muy bien”.

El proyecto reúne a familias de distintos sectores sociales en un mismo entorno urbano: 33% corresponde a familias vulnerables, 19% a sectores emergentes y 48% a sectores medios, consolidando un modelo habitacional que promueve integración social, acceso equitativo a viviendas de calidad y desarrollo urbano planificado.

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