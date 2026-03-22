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22 de marzo de 2026

SENDA PREVIENE IMPULSA ENCUENTROS PARA FORTALECER EL ROL PREVENTIVO DE LAS FAMILIAS EN CABO DE HORNOS

​La iniciativa busca entregar herramientas a madres, padres y adultos para acompañar a niños y niñas en etapas clave de su desarrollo.

puerto williams

En el marco de su trabajo comunitario, Senda Previene, con el apoyo de la Municipalidad de Cabo de Hornos, está desarrollando una serie de encuentros dirigidos a madres, padres y adultos, con el objetivo de fortalecer su rol en el acompañamiento de niños y niñas durante etapas clave de su desarrollo.

La iniciativa se enmarca en el Programa PINJUB, orientado a generar espacios de reflexión y aprendizaje colectivo en torno a la preadolescencia y adolescencia temprana, periodos fundamentales en la formación de hábitos y conductas. Durante las jornadas, los participantes abordan temáticas vinculadas a la prevención, la identificación de factores de riesgo y protectores, y el fortalecimiento de entornos familiares.

Además, se entregan herramientas relacionadas con la comunicación efectiva, la conexión emocional y el establecimiento de límites claros en la crianza, aspectos considerados clave para el desarrollo integral de niños y adolescentes.

La coordinadora comunal de SENDA, Margarita Anguita, explicó que el programa se está desarrollando en Puerto Williams y está dirigido tanto a familias como a personas que trabajan con niños en distintas organizaciones. Asimismo, indicó que la iniciativa contempla una línea de trabajo con adultos y otra enfocada directamente en niños, mediante talleres dinámicos.

Finalmente, desde Senda Previene informaron que próximamente se realizarán actividades dirigidas a jóvenes entre 10 y 14 años, con énfasis en el desarrollo de habilidades socioemocionales, invitando a la comunidad a informarse a través de sus redes sociales sobre fechas y modalidades de inscripción.


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