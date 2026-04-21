ALIANZA INSTITUCIONAL REFUERZA LA RESPUESTA INTEGRAL PARA MUJERES ANTE VIOLENCIA Y CONSUMO DE SUSTANCIAS

​Con el propósito de avanzar en una respuesta más integral y oportuna frente al consumo de alcohol y otras drogas, el equipo regional de SENDA sostuvo una reunión de trabajo con profesionales del SERNAMEG en Magallanes, reafirmando el compromiso institucional con una intervención articulada, con enfoque de género y centrada en las personas.



Durante el encuentro, se actualizó información detallada sobre la red regional de tratamiento, incluyendo modalidades ambulatorias y residenciales, criterios de ingreso, mecanismos de derivación y estrategias de acompañamiento terapéutico. Asimismo, se abordaron desafíos clave para mejorar la continuidad de los procesos, especialmente en casos donde confluyen factores de vulnerabilidad social, violencia de género y responsabilidades de cuidado.



En la instancia, además, se generó un espacio de intercambio y traspaso de información relevante entre ambas instituciones, orientado a fortalecer la atención de las mujeres que son usuarias tanto de SERNAMEG como de SENDA.

Este trabajo colaborativo permitió reforzar los mecanismos de derivación y promover atenciones complementarias más oportunas, favoreciendo una respuesta coordinada y centrada en las necesidades específicas de cada persona.



En este contexto, la directora regional de SENDA, Roxana Arancibia Reyes, expuso antecedentes sobre el funcionamiento y alcance de los centros de tratamiento en la región, destacando la importancia de fortalecer la coordinación intersectorial como herramienta clave para garantizar respuestas oportunas y pertinentes.



Uno de los ejes centrales de la jornada fue la incorporación del enfoque de género en los procesos de tratamiento. Se profundizó en las brechas que enfrentan las mujeres al momento de acceder a atención, tales como el estigma asociado al consumo, el temor a perder el cuidado de hijos e hijas, la dependencia económica y las experiencias de violencia. Frente a estas realidades, SENDA Magallanes cuenta con un centro de tratamiento específico para mujeres, diseñado para brindar atención especializada en un entorno seguro, con equipos capacitados y estrategias terapéuticas adaptadas a sus necesidades.



Además, se relevó la importancia de integrar intervenciones que aborden no solo el consumo problemático, sino también la salud mental, la autonomía económica, el fortalecimiento de redes de apoyo y la reparación de experiencias de vulneración de derechos. En esta línea, la coordinación con SERNAMEG permite potenciar el acceso a programas complementarios y generar derivaciones más efectivas.



Otro aspecto abordado fue la necesidad de reforzar la detección temprana y la intervención oportuna en mujeres que se encuentran en contextos de riesgo, promoviendo un trabajo preventivo y de acompañamiento continuo. Para ello, se acordó avanzar en protocolos de derivación más ágiles, instancias de capacitación conjunta y espacios permanentes de coordinación técnica entre los equipos.



“Como SENDA, y particularmente desde nuestra área de tratamiento en Magallanes, estamos impulsando un trabajo coordinado que permita dar respuestas más integrales y con enfoque de género. Sabemos que las mujeres enfrentan múltiples barreras para acceder a tratamiento, por lo que es fundamental contar con dispositivos especializados y con una red intersectorial fortalecida. Esta articulación con SERNAMEG es clave para mejorar la oportunidad, calidad y pertinencia de las atenciones, poniendo siempre en el centro a las personas y sus contextos”, señaló la directora regional, Roxana Arancibia Reyes.



Finalmente, ambas instituciones reafirmaron su compromiso de continuar fortaleciendo el trabajo conjunto, avanzando hacia una red de atención más inclusiva, sensible al género y orientada a mejorar la calidad de vida de quienes enfrentan consumo problemático de alcohol y otras drogas en la región de Magallanes.



Desde SENDA Magallanes, además, se reiteró el llamado a la comunidad a informarse y acceder a orientación oportuna. Quienes tengan dudas o requieran apoyo sobre con sumo de alcohol u otras drogas, pueden acercarse a la oficina regional ubicada en Sarmiento 845 o comunicarse al teléfono 2244484. Asimismo, está disponible el Fono 1412, servicio gratuito, confidencial y que funciona las 24 horas del día, todos los días del año.



En el caso de requerir orientación, por violencia contra una mujer se puede acceder gratuitamente al 1455 y personal capacitado atenderá sus dudas y le informará qué debe hacer.



Si eres víctima o presencias un episodio de violencia, puede llamar a Carabineros al 133, a la PDI al 134 o al Fono Familia de Carabineros 149.

