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5 de junio de 2026

HOSPITAL DE NATALES IMPLEMENTA NUEVOS ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN PARA LA SEGURIDAD DE SUS PACIENTES AMBULATORIOS

A través de brazaletes o etiquetas, los usuarios serán identificados al llegar a los distintos servicios del establecimiento natalino.

IDHPN

​Con el objetivo de seguir elevando los estándares de calidad y dar cumplimiento a la normativa vigente sobre la identificación de pacientes, el Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos comenzará la implementación de nuevos dispositivos de identificación física para sus usuarios de atención ambulatoria.

 
A partir de este lunes 08 de junio, todos los usuarios que acudan a servicios ambulatorios, tales como la Urgencia, el Centro de Atención de la Mujer (CAE de la Mujer) y el Centro de Atención Infantil (CAE Infantil), recibirán elementos específicos de identificación al momento de su ingreso. Estos consisten en brazaletes o etiquetas adhesivas.

 
Al respecto, la profesional de la Unidad de Calidad y Seguridad del Paciente, Yohara Andrade, destacó el impacto positivo de esta medida en la calidad de la atención: "Estos elementos de identificación nos permiten asegurar que las prestaciones, los exámenes y las atenciones de salud sean entregadas de manera correcta y segura a cada usuario".

 
De esta forma, la implementación de este nuevo sistema de identificación física busca mitigar riesgos clínicos y garantizar que cada prestación médica sea asignada correctamente, invitando a toda la comunidad a colaborar portando sus elementos de identificación de forma visible en sus próximas visitas.



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