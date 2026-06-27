NAZARIOS LANZA SU EP DEBUT Y PRESENTA UNA NUEVA PROPUESTA MUSICAL DESDE PUERTO NATALES

Luego de presentar el sencillo "Al Abismo", Enzo Gómez y Sergio Velásquez continúan consolidando su trabajo conjunto con el lanzamiento de "Nazarios", un EP homónimo de cuatro canciones disponible desde el 15 de junio en plataformas digitales. El trabajo representa una nueva etapa para ambos músicos y refleja una propuesta construida a partir del intercambio creativo entre dos estilos compositivos distintos.

El proyecto nació durante la grabación del disco de Angel Carmesí, instancia en la que ambos artistas comenzaron a compartir ideas y descubrir afinidades musicales. Ese proceso dio origen a Nazarios, una iniciativa desarrollada de manera colaborativa entre los hogares de ambos músicos en Puerto Natales, donde durante varios meses trabajaron en la composición, producción y desarrollo artístico del EP.

Musicalmente, el álbum transita por diferentes matices del indie pop, combinando melodías melancólicas con pasajes de mayor intensidad. Sergio Velásquez, conocido artísticamente como Nerho, destacó que las canciones logran integrar dos formas distintas de escribir y componer, mientras que Enzo Gómez valoró la experiencia de construir un lenguaje musical propio junto a un artista al que admira, resaltando además el significado especial de la canción "No Hay Más Aquí" dentro del proyecto.

La producción, mezcla y masterización del EP estuvieron a cargo de Enzo Gómez, mientras que la composición fue desarrollada en conjunto por ambos integrantes. Con este lanzamiento, Nazarios presenta su primera obra discográfica y proyecta la continuidad de una propuesta musical independiente nacida en Puerto Natales.

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