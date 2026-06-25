MAGALLANES PONE SOBRE LA MESA LOS PROBLEMAS COMUNES DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA, SUBVENCIONADA Y PRIVADA

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el seremi de Educación de Magallanes, José Raúl Alvarado, y el director de la Escuela Argentina y miembro del Consejo Nacional de Directores por Chile, Rodrigo Machuca, abordaron esta mañana diversos desafíos que enfrenta el sistema educacional, tanto en la región como a nivel país.

Durante la conversación, Machuca explicó su experiencia como director de la Escuela Argentina, establecimiento que lidera desde 2005 y que actualmente cuenta con 210 estudiantes, desde educación parvularia hasta octavo básico. El directivo señaló que uno de los principales desafíos ha sido recuperar matrícula tras la pandemia, junto con fortalecer la asistencia, los rendimientos académicos, el vínculo con las familias y el desarrollo integral de los alumnos.

El director valoró además la creación del Consejo Nacional de Directores, instancia que, según señaló, nace de una inédita consulta impulsada por el Ministerio de Educación a nivel nacional. “Jamás yo había visto que un Ministerio de Educación fuera directamente a los encargados de ver la realidad in situ de cada institución educativa desde Arica a Magallanes”, afirmó. En ese proceso, indicó, participaron cerca de 5.700 directores de todo el país.

Machuca sostuvo que, pese a las diferencias territoriales, en la consulta surgieron inquietudes comunes entre establecimientos públicos, subvencionados, privados e incluso jardines infantiles. Entre los principales problemas mencionó el agobio administrativo, la convivencia escolar, los problemas de clima de aula, las inasistencias y la falta de compromiso de algunas familias con los procesos educativos. A su juicio, todo ello termina alejando a los equipos directivos de su función principal: el liderazgo pedagógico.

“Lo que importa es el liderazgo pedagógico”, recalcó, advirtiendo que hoy los directores deben enfrentar una carga de trabajo que muchas veces les impide concentrarse en la gestión educativa. También aseguró que el informe nacional elaborado a partir de las respuestas de los directores fue resumido en un documento breve para ser entregado a las autoridades pertinentes.

Por su parte, el seremi José Raúl Alvarado destacó el trabajo desarrollado en Magallanes durante el actual gobierno y valoró las instancias de encuentro con los distintos actores del sistema educacional. Según explicó, la primera reunión impulsada por el Ministerio en el marco del Consejo Nacional de Directores se realizó en la región y permitió recoger antecedentes directos sobre la realidad de cada unidad educativa.

Alvarado sostuvo que el objetivo de estas instancias es avanzar en soluciones concretas a problemáticas como la convivencia escolar, el ausentismo, la matrícula y los aprendizajes. “Hay que trabajar de manera colaborativa, de manera participativa, con todos los estamentos”, señaló, agregando que es necesario disminuir la burocracia para que los directores puedan concentrarse en su rol formativo y de gestión.

El seremi también se refirió a la movilización de asistentes de la educación registrada en las últimas horas. Informó que se reunió con representantes del sector tras ser requerido por ellos y valoró el comportamiento de los manifestantes. En la instancia, explicó, se abordó la situación del bono legal que les corresponde, señalando que la tramitación ya contaba con autorización del Ministerio de Hacienda y había pasado a la firma de la Contraloría General de la República.

“Los derechos conquistados hay que respetarlos”, afirmó Alvarado, aludiendo a la preocupación de los trabajadores por el cumplimiento de este beneficio. Agregó que, si bien la solución no depende directamente de la Seremía, espera que la situación se resuelva prontamente.

La conversación dejó en evidencia los desafíos que hoy enfrenta la educación en la región y en el país, así como la necesidad —según coincidieron ambos entrevistados— de fortalecer la escucha activa de quienes dirigen los establecimientos y de avanzar en medidas que permitan centrar el trabajo escolar en los aprendizajes y el bienestar de los estudiantes.





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