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8 de agosto de 2026

COMENZÓ CREA CORAZONES 2026, INICIATIVA SOLIDARIA QUE REÚNE ARTE Y REHABILITACIÓN EN PUNTA ARENAS

La actividad se extenderá durante ocho sábados y reunirá a pacientes y trabajadores del Centro de Rehabilitación del Club de Leones Cruz del Sur en torno a la creación de corazones de cerámica.

CREACORAZONES

Este sábado 8 de agosto comenzó una nueva versión de Crea Corazones, iniciativa solidaria que se desarrolla en el Centro de Rehabilitación del Club de Leones Cruz del Sur de Punta Arenas. La actividad reúne a pacientes y trabajadores del recinto en torno a la creación de piezas de cerámica con un sentido vinculado al proceso de rehabilitación.

Durante ocho jornadas, los participantes elaborarán una colección de corazones inspirados en un valor definido para esta edición: “Renovación”. En versiones anteriores, las piezas estuvieron asociadas a conceptos como resiliencia, perseverancia y comunidad.

El trabajo con arcilla es también presentado como una instancia de encuentro y creatividad. Según la organización, la actividad favorece la concentración, disminuye la ansiedad y permite fortalecer los vínculos entre quienes participan del taller.

Una vez terminadas y horneadas, las piezas serán puestas a la venta y la totalidad de los recursos recaudados será destinada a las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes. De esta manera, los corazones elaborados durante el taller se transformarán en un aporte a una iniciativa que beneficia a familias de la región.

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