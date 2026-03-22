ARQUITECTO DESTACA IMPACTO DEL ARTE URBANO Y LLAMA A FORTALECER INDUSTRIAS CREATIVAS EN MAGALLANES

En el marco del programa “Ojo con la Cultura”, el arquitecto Alejandro Parada relevó el rol del arte urbano como una herramienta clave para transformar espacios públicos y fortalecer la identidad en la Región de Magallanes.

Durante la conversación, el profesional explicó cómo intervenciones como murales y expresiones gráficas han permitido recuperar sectores de la ciudad, destacando experiencias en el Barrio Comercial Prat. Según indicó, estos proyectos surgen a partir de un trabajo colaborativo entre artistas, comunidad y entidades públicas y privadas, logrando no solo embellecer el entorno, sino también generar sentido de pertenencia.

“El mural es una obra completa que transmite historia, identidad y cultura. Cuando se involucra a la comunidad, estos espacios se respetan y se cuidan”, señaló Parada, enfatizando que el arte urbano va más allá del graffiti tradicional, integrando diversas técnicas y disciplinas.

Asimismo, el arquitecto destacó el crecimiento de las industrias creativas en la región, subrayando la necesidad de fortalecer redes entre diseñadores, ilustradores, arquitectos y gestores culturales. En esa línea, valoró la conformación de agrupaciones que buscan impulsar el desarrollo del sector y generar nuevas oportunidades económicas desde lo local.

Finalmente, Parada extendió la invitación a la comunidad a participar en iniciativas culturales como el primer encuentro de stickers en Punta Arenas, instancia que —según afirmó— permite visibilizar el talento regional y fomentar la conexión entre distintas expresiones artísticas.



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