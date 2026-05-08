EMERGENTE CANTANTE NACIONAL “BRAY ON” ESTE VIERNES EN DREAMS PUNTA ARENAS

Bray On es el nombre artístico de Brahiron Chávez, quien debutará este viernes 08 de mayo en Dreams Punta arenas. El show se realizará no antes de las 23:00 horas, en una nueva parada de la gira nacional que actualmente desarrolla el cantante.



Con apenas 26 años, el artista atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, luego de una serie de hitos televisivos y musicales que lo han posicionado como una de las voces emergentes más destacadas del país.“Estoy muy feliz de poder llegar a Magallanes. Sé que hay mucha gente que me ha acompañado desde hace tiempo y espero entregarles un espectáculo lleno de emoción y energía”, comentó.



Vida



Nacido en Antofagasta, Bray On inició tempranamente su carrera artística. A los 16 años fue convocado por la reconocida banda tropical La Noche, integrándose como uno de sus vocalistas y participando en giras nacionales e internacionales.

Posteriormente, en 2021, alcanzó notoriedad nacional al transformarse en finalista de Got Talent Chile, instancia que le permitió firmar con Universal Music y lanzar el sencillo Beba. “Cada etapa me ha enseñado algo distinto. Desde mis comienzos en La Noche hasta hoy, he trabajado con mucha disciplina para seguir creciendo”, señaló.



Entre 2021 y 2024 desarrolló su carrera en solitario, explorando géneros como la bachata, el pop y la música urbana. En 2024 ingresó al programa Mi Nombre Es de TVN, donde sorprendió con su interpretación de Luis Miguel.



Invitación



El cantante adelantó que su presentación en Dreams tendrá un repertorio variado y cercano al público.“Quiero cantar junto a la gente, repasar momentos importantes de mi carrera y hacer que todos disfruten. Los espero para vivir una noche inolvidable”, expresó.



La presentación de Bray On será este viernes, no antes de las 23:00, en el escenario del Lucky 7. El acceso es gratuito con la entrada al casino, cuyo importe total es en beneficio fiscal.



