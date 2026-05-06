ALREDEDOR DE 4 MIL CONSULTAS DE ESPECIALIDAD SE PERDIERON EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026 EN MAGALLANES

Durante el primer trimestre de 2026, y de acuerdo con registros institucionales, en la Región de Magallanes se registró la pérdida de 3.954 horas de atención de especialidad debido a la no presentación de usuarios a sus consultas. Esta situación tensiona de manera directa la capacidad de respuesta de la red asistencial, considerando además que, en el mismo período, se generaron 5.838 solicitudes de interconsultas para especialidades médicas, cifra que contribuye al incremento de la lista de espera y refleja mayores tiempos de respuesta, así como una menor capacidad de resolución del sistema de salud regional.



Al respecto, la directora del Servicio de Salud Magallanes, Verónica Yáñez, señaló que la pérdida de horas, genera una presión adicional sobre el sistema, especialmente en especialidades de alta demanda. “La disminución de horas disponibles impacta directamente en nuestra capacidad resolutiva. En la región de Magallanes, donde contamos con un número limitado de especialistas y en algunos casos únicos en su área, esta situación incide de manera significativa en la disponibilidad de atenciones. Como consecuencia, se ve afectado el acceso oportuno a la salud, así como la posibilidad de realizar diagnósticos precoces, lo que puede repercutir en la oportunidad y efectividad de los tratamientos.”



En esa misma línea, la autoridad de salud, agregó que durante el primer trimestre se registró un 9,9% de NSP, correspondiente a citas médicas de especialidad a las que los usuarios no asistieron. Esta situación incide directamente en una menor cantidad de consultas efectivas, limita la posibilidad de diagnósticos oportunos y, en algunos casos, retrasa el inicio de tratamientos, lo que puede repercutir en la evolución de las patologías.



Desde el ámbito técnico, Milisette Neira, referente (s) Unidad de Gestión Clínica de Oferta y Demanda, indicó que “la gestión eficiente de las agendas médicas, tanto como el ausentismo por parte de los pacientes a sus horas de especialidad, van a ayudar a recuperar la capacidad productiva y disminuir los tiempos de espera, en este sentido, sé solita a las personas que asistan a sus consultas de especialidad, y en caso de que no puedan asistir, llamar o avisar con anticipación para reprogramar sus horas; esto nos ayudará a mejorar la atención de especialidad y a reducir los tiempos de espera”, sostuvo la profesional.



Al revisar el detalle de los establecimientos, el Hospital Clínico de Magallanes concentró 3.509 consultas de especialidad perdidas, mientras que en el Hospital de Puerto Natales la cifra llegó a 445 atenciones. Si bien el número es menor, sigue siendo relevante considerando que en el mismo periodo ese recinto registró 2.951 atenciones efectivas de especialidad.



En tanto, las horas de atención de medicina general y otras horas de profesionales de salud perdidas en los hospitales comunitarios de Porvenir y Puerto Williams, además del Hospital de Puerto Natales, alcanzaron 2.438 atenciones.



Durante el periodo analizado, las consultas de especialidad realizadas en los hospitales de Puerto Natales y Punta Arenas sumaron 35.950 atenciones, lo que da cuenta del volumen de demanda que enfrenta la red asistencial regional.

