ANGIÓGRAFO DE ALTA TECNOLOGÍA PERMITIRÁ DIAGNOSTICAR Y TRATAR INFARTOS Y ACV EN MAGALLANES SIN TRASLADOS FUERA DE LA REGIÓN

La Región de Magallanes cuenta desde esta semana con un nuevo estándar en salud de alta complejidad, tras la inauguración de la Unidad de Angiografía de Clínica RedSalud Magallanes. El equipamiento permitirá diagnosticar y tratar patologías cardiovasculares, neurológicas y vasculares de forma oportuna, evitando en muchos casos el traslado de pacientes a otras ciudades del país.

El angiógrafo, de marca Siemens y con una inversión cercana a los mil millones de pesos, entrega imágenes de alta precisión y en 3D, facilitando procedimientos mínimamente invasivos en situaciones críticas como infartos agudos al miocardio o accidentes cerebrovasculares (ACV). Solo en 2025, las enfermedades cardiovasculares provocaron 535 fallecimientos en la región, equivalentes al 49% del total de muertes.

La directora médica de la Clínica, Dra. Gabriela Kuzmanic, destacó que Red Salud está cubriendo una "necesidad real de Magallanes, ya que las enfermedades cardiológicas y neurológicas son las principales causas de mortalidad y un angiógrafo como este puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, o entre una recuperación completa y una discapacidad permanente”, al permitir diagnósticos más rápidos y tratamientos oportunos en patologías tiempo-dependientes. El equipo médico especializado fue capacitado en centros RedSalud de la Región Metropolitana para asegurar estándares de atención de alta complejidad.

Por su parte, el cardiólogo y jefe de la unidad Dr. Pablo Antileo explicó que el angiógrafo funciona como un mapa en tiempo real de las arterias, permitiendo identificar obstrucciones y ejecutar procedimientos con rapidez y precisión. La unidad estará disponible para pacientes Fonasa e Isapre, fortaleciendo la coordinación público-privada y ampliando el acceso a atención especializada en el extremo sur del país.

Este avance posiciona a Magallanes con capacidades comparables a centros de salud de la zona central, reduciendo brechas de acceso y contribuyendo a una atención más resolutiva para la comunidad, especialmente frente a emergencias donde cada minuto resulta clave.





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