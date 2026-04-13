MUNICIPIO LANZA CARTELERA CULTURAL CON 16 FUNCIONES GRATUITAS

La Municipalidad de Punta Arenas presentó su nueva cartelera cultural correspondiente al trimestre abril-junio de 2026, una programación que contempla 11 actividades y un total de 16 funciones gratuitas para la comunidad, reafirmando el compromiso local con el acceso a las artes y la cultura.

El alcalde Claudio Radonich destacó la diversidad de la propuesta, señalando que "son 11 las acciones culturales, pero 16 funciones en total, una mezcla de todo como a nuestro gusto: jazz, danza, música clásica, piano y baile clásico". En esa línea, la autoridad local subrayó el trabajo conjunto con el Teatro Municipal de Santiago, con el objetivo de acercar espectáculos de primer nivel a la ciudad. "Es un esfuerzo gigante de la Municipalidad y de la Fundación Municipal de Punta Arenas, para que nuestros vecinos puedan acceder a distintas actividades artísticas de alto nivel", indicó.

El jefe comunal también relevó que todas las actividades son gratuitas y se suman a la programación de invierno, ampliando la oferta cultural local. "Estamos muy contentos de poder aportar. Comenzamos en una semana más con un concierto de piano junto a un destacado pianista chileno con una gran trayectoria internacional. También conmemoraremos el Día del Libro, el Día de la Danza y el Día del Jazz, además de contar con una orquesta binacional de la Patagonia", detalló.

Entre los hitos destacados, el alcalde mencionó la presentación de la obra "Divorciados 2.0", el concierto del Mes del Mar, la llegada del Trío Croata Kamov y el cierre con el Festival del Cantar Vecinal y el Ballet Juvenil del Teatro Municipal de Santiago. Asimismo, Radonich remarcó que esta programación ha sido financiada íntegramente con recursos municipales, haciendo un llamado a la empresa privada a sumarse al desarrollo cultural de la comuna.

Por su parte, Maribel Valle, encargada del Área de Cultura municipal, explicó que "hay 11 programaciones con un total de 16 actividades para nuestras vecinas y vecinos". Además, recordó que las invitaciones se entregarán dos días antes de cada evento en el Teatro Municipal y en Unimarc Sur, con un máximo de dos entradas por persona.

La funcionaria municipal también hizo un llamado a la puntualidad del público, destacando el respeto hacia los artistas. Valle precisó que algunas actividades, como el Día del Patrimonio y la intervención del Día del Libro en el anfiteatro Andrés Pérez Araya, no requieren invitación. Asimismo, la profesional destacó el éxito de la obra "Divorciados 2.0" en escenarios nacionales y adelantó que el Ballet Juvenil incluirá funciones, ensayo abierto y una clase magistral para la comunidad.

Cartelera Cultural de abril-junio 2026:

- Concierto del pianista Alexandros Jusakos el 18 de abril a las 19:00 horas en el Teatro Municipal.

- Día del Libro el 23 de abril entre 11:00 y 13:00 horas en el Anfiteatro Andrés Pérez Araya.

- Día de la Danza el 24 de abril a las 19:00 horas en el Teatro Municipal.

- Concierto Orquesta Binacional de la Patagonia Austral el 26 de abril a las 18:30 horas en el Teatro Municipal.

- Concierto de Jazz el 30 de abril a las 19:00 horas en el Centro Cultural Municipal.

- Concierto Mes del Mar el 14 de mayo a las 19:00 horas en el Teatro Municipal.

- Obra de teatro "Divorciados 2.0" el 23 de mayo en funciones a las 17:00 y 19:30 horas en el Teatro Municipal.

- Concierto del Trío Croata Kamov el 30 de mayo a las 19:00 horas en el Teatro Municipal.

- Día del Patrimonio en fecha por definir en el Teatro Municipal.

- Festival del Cantar Vecinal los días 12 y 13 de junio a las 19:00 horas en el Teatro Municipal.