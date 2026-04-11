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11 de abril de 2026

SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE FRUTILLA BUSCA IMPULSAR LA AGRICULTURA EN MAGALLANES CON INNOVACIÓN Y NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO

Patagonia Rural.

Patagonia Rural

La agricultura en la región de Magallanes continúa abriendo oportunidades de desarrollo productivo, especialmente en cultivos de alto valor como la frutilla. En ese contexto, en Patagonia Rural de Polar Comunicaciones se abordó la realización de un seminario internacional enfocado en innovación y modelos de negocio, instancia que se desarrollará el próximo 17 de abril en el auditorio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Magallanes, en Punta Arenas.

Durante el programa, el gerente del PTI Agroalimentos, Luis Obando, explicó que esta iniciativa —impulsada junto a Corfo— busca fortalecer la agricultura regional mediante la articulación entre actores públicos y privados, aumentando la productividad y conectando a los agricultores con la demanda local. En Patagonia Rural, detalló que actualmente la región no logra cubrir más de un 10% a 15% de la demanda de productos agrícolas, lo que abre un desafío relevante para el sector.

El seminario tendrá un enfoque integral, abordando desde manejo agronómico y nuevas variedades de frutilla, hasta tecnologías como sistemas hidropónicos, eficiencia hídrica y análisis de rentabilidad. Según se destacó en Patagonia Rural, la frutilla posee una fuerte identidad regional y una alta demanda, pero enfrenta desafíos productivos asociados a factores como estacionalidad, costos y problemas sanitarios registrados en años anteriores.

En ese sentido, desde el PTI Agroalimentos se busca impulsar el uso de tecnología, capacitación y transferencia de conocimientos, incorporando experiencias internacionales y herramientas que permitan mejorar la competitividad de los productores locales. Asimismo, se relevó la importancia de avanzar en soberanía alimentaria y en el fortalecimiento de circuitos comerciales regionales, especialmente vinculados al turismo y la gastronomía.

Finalmente, en Patagonia Rural se extendió la invitación a agricultores de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir a participar en esta instancia, que también contempla espacios de interacción con expositores y actores del rubro. Desde Polar Comunicaciones, el programa destacó que este tipo de iniciativas apuntan a consolidar una agricultura más sostenible, innovadora y conectada con las necesidades de la región de Magallanes.




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