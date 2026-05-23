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23 de mayo de 2026

GABRIELA MISTRAL AL MARGEN: ESTUDIO PROPONE UNA NUEVA FORMA DE LEER A LA NOBEL CHILENA

El proyecto busca reconstruir cómo Gabriela Mistral transformaba sus lecturas en creación literaria a partir del estudio de manuscritos y glosas presentes en su biblioteca personal.

Gabriela Mistral nueva forma de leer

​Un proyecto de investigación liderado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) está analizando las anotaciones manuscritas realizadas por Gabriela Mistral en los libros de su biblioteca personal, con el objetivo de comprender cómo la poeta chilena transformaba sus lecturas en parte de su propia creación literaria. El estudio se centra en la denominada “marginalia mistraliana”, compuesta por subrayados, glosas y comentarios escritos por la autora al margen de los textos. La investigación es financiada por la Vicerrectoría de Investigación, Creación e Innovación de la PUCV y es encabezada por la académica del Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje, Ana María Riveros. El proyecto propone releer la obra mistraliana desde una perspectiva que releva su faceta como lectora activa e intelectual humanista, interesada en materias como la ecología, el misticismo y las religiones orientales. El estudio aborda cerca de mil ejemplares que pertenecieron a Gabriela Mistral durante su residencia en Estados Unidos entre 1946 y 1957. La colección fue resguardada por Doris Dana y posteriormente donada al Barnard College de la Universidad de Columbia. En 2010, los textos regresaron a Chile y actualmente se encuentran en la biblioteca Isolina Barraza de Estay del Museo Gabriela Mistral, en Vicuña. “La propuesta es analizar esos textos para levantar claves que nos permitan hablar de una poética de la lectura en Mistral”, explicó Ana María Riveros, quien destacó que las anotaciones de la escritora evidencian una lectura activa y reflexiva. Según detalló, la autora dialogaba con los textos que leía, resignificando ideas y conceptos que luego influían en su producción literaria. La metodología contempla visitas al Museo Gabriela Mistral para digitalizar parte del material y realizar fichajes del archivo. Además, el proyecto considera la realización de un seminario en Vicuña para compartir los avances y hallazgos con especialistas y la comunidad interesada en el patrimonio literario chileno.

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