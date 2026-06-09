ESTUDIO REGIONAL PLANTEA QUE MAGALLANES PODRÍA TRANSFORMARSE EN UN HUB PORTUARIO INTERNACIONAL, PERO ENFRENTA BARRERAS DE DECISIÓN PÚBLICA

Por Marcelo Agüero Faridoni — Director Fundador, Fundación Prisma Austral · Observatorio de Ciencias Públicas y Políticas de Magallanes.

En mayo de 2026, tres de los cinco principales puntos de estrangulamiento del comercio marítimo mundial están perturbados al mismo tiempo. El Estrecho de Ormuz acumula más de 69 días de cierre efectivo. Las rutas por las que respira la economía global se han vuelto, de pronto, frágiles.

Y en el extremo sur del continente, sin titulares ni urgencias, un corredor interoceánico sigue operando con total normalidad, bajo soberanía estable desde hace casi dos siglos: el Estrecho de Magallanes.

Es el tipo de coincidencia que invita al entusiasmo fácil. Nosotros decidimos hacer lo contrario. En lugar de proclamar una oportunidad, nos propusimos investigarla.

Desde noviembre de 2025, en el Observatorio de Ciencias Públicas y Políticas de Magallanes —la línea de investigación pública de Fundación Prisma Austral— dedicamos varios meses a una sola pregunta, formulada con la mayor honestidad posible: ¿qué tan real es el potencial del Estrecho de Magallanes como hub portuario internacional? No partimos de la conclusión que nos habría gustado demostrar. Partimos de las fuentes.

Esa distinción, que puede parecer técnica, es para nosotros un principio de trabajo. Llamamos a lo que hacemos investigación de oportunidades fundadas: no la promesa de un futuro posible, sino la oportunidad anclada en evidencia verificable, contrastada contra fuentes primarias, y honesta respecto de lo que el dato permite afirmar y lo que no.

El estudio resultante —hoy en su versión 3.0— muestra qué significa eso en la práctica. Cuando analizamos el tráfico marítimo del Estrecho, no elegimos la cifra más cómoda. Distinguimos entre los 2.775 avistamientos de naves mayores que registró DIRECTEMAR en 2024 —el universo real de demanda de servicios portuarios— y los tránsitos completos de océano a océano, que son bastantes menos. Son dos métricas que miden cosas distintas y que el debate público suele confundir. Precisar esa diferencia no hace el titular más espectacular; lo hace más verdadero. Y nos parece que esa es, exactamente, la diferencia que justifica la existencia de un observatorio.

Con la misma disciplina abordamos el resto. Verificamos que existen cuatro puertos de gran calado sobre el corredor austral, apoyándonos en los estudios batimétricos que la industria del hidrógeno verde financió entre 2021 y 2025 —un activo de conocimiento que hoy está disponible y que documentamos directamente. Constatamos que la flota extranjera que recorre el Estrecho creció un 40,9% en nueve años. Identificamos seis vectores de demanda convergentes, desde las flotas pesqueras de mar distante hasta los hidrocarburos del Atlántico Sur. Y revisamos, una por una, las herramientas tributarias y de zona franca que ya están vigentes en la región y que ningún puerto competidor del Cono Sur reúne de forma simultánea.

¿La conclusión? La sintetizamos en una frase que resume meses de trabajo: la brecha entre la situación actual del Estrecho y su potencial como hub no es una brecha de mercado, sino institucional. La demanda existe, la infraestructura está técnicamente verificada y las condiciones externas son excepcionalmente favorables. Lo que falta no son recursos ni oportunidades: falta velocidad en las decisiones de política pública e inversión.

Compartimos esto no para vender una tesis, sino para explicar qué es un observatorio y por qué Magallanes necesita uno. Un observatorio de ciencias públicas y políticas no reemplaza al Estado, ni a la academia, ni a la empresa. Hace algo más modesto y, creemos, igualmente necesario: producir análisis de realidad regional con estándar de verificación, separar el dato de la interpretación, citar siempre la fuente y poner ese trabajo a disposición de quienes deben decidir. Cuando una región discute su futuro sobre datos verificables en lugar de impresiones, las decisiones mejoran. Esa es nuestra contribución, y el sentido con que la ofrecemos.

Fundación Prisma Austral nació de la ciencia y la exploración del territorio austral. El Observatorio es la extensión natural de esa vocación al terreno de las políticas públicas: la convicción de que conocer con rigor es la condición previa para decidir bien.

El estudio sobre el Hub Portuario es el primero de una serie. Vendrán otros, sobre otras dimensiones del desarrollo regional, con el mismo método. A quienes trabajan en el sector público, en la industria, en la academia y en las comunidades de Magallanes, los invitamos a leerlos con espíritu crítico, a discutirlos y a exigirnos la evidencia. Es exactamente lo que esperamos de un centro de estudios serio. Y es exactamente lo que queremos ser.

Magallanes no necesita que le inventen oportunidades. Necesita que se las funden. En eso estamos.

El estudio completo "Magallanes: Hub Portuario Austral" (versión 3.0, 31 páginas) está disponible para quienes deseen revisar la evidencia en detalle. Pueden solicitarlo a [email protected].