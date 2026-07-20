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20 de julio de 2026

LA AGRUPACIÓN MUSICAL "7 DE JULIO" LLEGA AL ESCENARIO DEL FESTIVAL FOLCLÓRICO EN LA PATAGONIA 2026

​Con 9 años de trayectoria, la banda puntarenense se presentará el jueves 30 de julio en el emblemático escenario Alfonso "Cocho" Cárcamo.

JUEVES 30 JULIO
La destacada agrupación musical de Punta Arenas, 7 de Julio, se prepara para cumplir uno de los hitos más importantes de su carrera: presentarse en la versión 2026 del prestigioso Festival Folclórico en la Patagonia. La cita está programada para el jueves 30 de julio, día en que la banda llevará todo el sentimiento y la energía del canto popular al escenario más importante de la Región de Magallanes.

"Estamos felices y contentos de ser parte del Festival Folclórico en la Patagonia 2026. Después de una trayectoria de 9 años recorriendo diversos escenarios, festivales, pubs, peñas y restaurantes, hoy nos honra esta invitación para representar el folclore latinoamericano y el canto popular", expresaron los integrantes de la agrupación.

Casi una década de música e identidad territorial

El camino de 7 de Julio se ha consolidado a base de trabajo constante. A la fecha, la agrupación cuenta con tres producciones musicales disponibles en plataformas digitales. Además, su impacto cultural los ha llevado a la televisión nacional, destacando su participación en Canal 13, donde mostraron parte de la icónica "Cantata al Barrio 18 de Septiembre".

El cine nacional también ha sido parte de su historia: la Agrupacióna es la creadora de la banda sonora de la película "Corazón de Escarcha", filmada en la localidad de Porvenir bajo la dirección del cineasta Silvio Reyes, producción en la cual los músicos tuvieron también una participación actoral.

Un viaje musical por Chile y Latinoamérica

Para la noche del jueves 30 de julio en el gimnasio Alfonso "Cocho" Cárcamo, la agrupación promete un espectáculo diseñado para emocionar y hacer bailar a los asistentes. El objetivo principal es demostrar que el folclore de Chile y Latinoamérica sigue más vivo que nunca.

El repertorio de la velada incluirá:
  • Música de la Patagonia y Valses Chilotes: Rescatando la identidad local y sureña.
  • Chamamé, Zambas y Cumbias: Ritmos latinoamericanos para encender la jornada.
  • Clásicos Nacionales e Internacionales: Canciones recordadas que han dejado una huella imborrable en el cancionero popular y en el corazón de la gente magallánica.
"Ojalá sea un espectáculo lleno de alegría, donde el público pueda corear junto a nosotros y hacer vibrar este festival tan querido por todos los magallanicos", concluyen desde la banda, extendiendo una afectuosa invitación a toda la comunidad a acompañarlos en esta noche tan especial.

8 integrantes:

Karina Díaz, en voz y animación, Massiel Heisele Voz, Helda Oyarzun Voz y guitarra, Fernando Torres Voz y guitarra, Javier Vera, voz y acordeón, Fernando Alarcón Voz bajo y charango, Dardy Vidal Voz y Guitarra y el percusionista y matices, Mauricio Stuardo
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AMÉRICA NUEVA SE PRESENTARÁ EN PUNTA ARENAS CON “LA NOCHE DEL CARNAVALITO”

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