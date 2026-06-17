MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS ENCENDERÁ EL INVIERNO CON NUEVA VERSIÓN DEL PATAGONIA LIGHT FESTIVAL

Con una propuesta renovada y el doble de intervenciones respecto de su primera edición, el Patagonia Light Festival 2026 volverá a iluminar el corazón de Punta Arenas entre el 25 de junio y el 2 de julio, transformando el centro de la ciudad en un circuito de luces que busca potenciar el turismo, dinamizar el comercio local y ofrecer un panorama de primer nivel para vecinos y visitantes.

​



El festival, organizado por la Municipalidad de Punta Arenas y realizado por Grupo Unnico y Manuel Guzmán, se desarrollará entre las 18:00 y las 22:00 horas, comenzando dos días antes del tradicional Chapuzón del Estrecho y finalizando un día antes del Show Masivo de Carnaval. La actividad contempla animaciones, instalaciones lumínicas y espectáculos visuales a lo largo de un recorrido peatonal por calle Carlos Bories, que se iniciará en la Iglesia Don Bosco y culminará en la Plaza Benjamín Muñoz Gamero, eje central del evento.

​



"Lo que buscamos, como lo hemos dicho, es tener esta fiesta de la luz en su segunda versión, incorporando al centro y a los comerciantes, y que sea una linda fiesta familiar, tal como la vivimos el año pasado. Hemos duplicado nuestra apuesta gracias al apoyo de todas las empresas que nos han colaborado, partiendo por Edelmag, que es nuestro principal apoyo", indicó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

​



La segunda versión del evento contará con 20 puntos lumínicos, duplicando las 10 intervenciones presentadas en 2025. Respecto de las principales novedades, el jefe comunal destacó que "va a haber dos mappings. El principal se realizará sobre la Municipalidad, y el segundo auspiciado por la Embajada de Australia frente al INACH. Además, tendremos un nuevo show de luces en el Monumento a Hernando de Magallanes, distinto al del año pasado", dijo Radonich.

​



En esta edición, el recorrido incluirá intervenciones en la Municipalidad de Punta Arenas, el Monumento a Hernando de Magallanes, el edificio del INACH, la Catedral, el Club Militar, ENAP, Galería Grand Palace, el Centro de Estudios Antárticos del Ejército, la Iglesia Don Bosco y diversas instalaciones de neón, túneles LED, estructuras fotográficas y elementos inspirados en el paisaje regional.





Desde Edelmag, principal auspiciador de la actividad, su gerente general, Miguel Castillo, destacó el compromiso de la compañía con una iniciativa que busca acercar la cultura y el entretenimiento a las familias magallánicas. "Ver cómo esta idea nació, se materializó el año pasado y hoy comienza a transformarse en una tradición es muy importante para nosotros", afirmó.





Asimismo, Castillo señaló que este evento forma parte del trabajo sostenido que la empresa ha desarrollado junto al municipio en distintos frentes. "Estamos en cultura y educación, y además estamos en línea porque estos son espectáculos orientados a las familias, tal como lo es el árbol de Navidad y este festival en invierno. Siempre el alcalde nos planteó que en invierno faltaba algo que pudiera dar esa alegría, ese punto de luz durante los días más oscuros del invierno. Desde ese punto de vista, como empresa eléctrica de Magallanes, que somos quienes generamos la electricidad para la región, consideramos que era muy oportuno colaborar juntos nuevamente", sostuvo.

​



Además de Edelmag como principal auspiciador, la nueva versión del Patagonia Light Festival cuenta con el auspicio de Banco de Chile, Cerveza Austral, Sánchez y Sánchez, Ashley, Almasur, AquaChile y Transpetrol. Asimismo, colaboran ENAP, Preselec, Pescacisne, Australis, TV Red, la Embajada de Australia, el Instituto Antártico Chileno (INACH), el Centro de Estudios Antárticos del Ejército de Chile, el Club Militar, el Santuario María Auxiliadora y Galería Palace.

​



Finalmente, Radonich invitó a vecinos y turistas a participar de esta nueva edición, destacando que "esta es una fiesta de la ciudad, no de la municipalidad. Está pensada para que nuestros vecinos y sus familias disfruten de una experiencia distinta y, al mismo tiempo, para atraer turistas que permitan fortalecer la actividad de hoteles, hostales, cafeterías y comercios durante la temporada baja. Por eso es un gran esfuerzo colectivo, que ha sido comprendido y apoyado por numerosas empresas e instituciones que se han sumado a esta iniciativa".