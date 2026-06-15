15 DE JUNIO DE 1940: LA CAÍDA DE PARÍS CONTINUABA MARCANDO LA AGENDA INTERNACIONAL

La ocupación de París continuaba dominando la información internacional publicada por El Magallanes el sábado 15 de junio de 1940. El diario recogía antecedentes que explicaban que la magnitud del avance alemán y la falta de una ventaja estratégica justificaban la decisión de evitar la destrucción de la capital francesa.

La edición también informó que autoridades británicas rechazaban las versiones difundidas por la radio alemana sobre una eventual paz separada entre Francia y Alemania. La guerra no solo se desarrollaba en los campos de batalla: los comunicados oficiales, las versiones contradictorias y la propaganda adquirían un papel central.

La portada incorporó además una entrevista sobre la Patagonia con la exploradora y escritora británica Rosita Forbes. De esta forma, el diario combinaba el seguimiento de la guerra con contenidos vinculados al territorio austral y a la identidad regional.

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