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26 de junio de 2026

26 DE JUNIO DE 1940: EL DESTINO DEL ORO FRANCÉS Y LA SEGURIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ PREOCUPABAN A AMÉRICA

​Mes aniversario Radio Polar 86 años.

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Banqueros norteamericanos declararon desconocer el paradero del oro francés, según informó El Magallanes el miércoles 26 de junio de 1940. La incertidumbre sobre las reservas de Francia se instalaba como una de las consecuencias económicas de la derrota militar y del armisticio firmado con Alemania.

La edición también informó que la zona del Canal de Panamá había sido minada y reforzada con tropas y artillería pesada. El despliegue mostraba que el continente americano comenzaba a adoptar medidas preventivas ante una guerra que, aunque se desarrollaba principalmente en Europa, generaba preocupación por la protección de rutas marítimas y puntos estratégicos.

En Chile, la Cancillería continuaba preparando la participación del país en la Conferencia de Cancilleres de La Habana. Desde Punta Arenas, una ciudad vinculada históricamente con la navegación y el comercio internacional, estas noticias ofrecían una mirada especialmente relevante sobre un mundo en transformación.



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25 DE JUNIO DE 1940: ENTRÓ EN VIGENCIA EL ARMISTICIO FRANCO-GERMANO-ITALIANO

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