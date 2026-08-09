USO DE PASTILLEROS: RECOMENDACIONES PARA ORGANIZAR Y CONSERVAR CORRECTAMENTE LOS MEDICAMENTOS

Aunque permiten distribuir las dosis y facilitar la organización de los tratamientos, no todos los medicamentos necesariamente deben mantenerse fuera de su envase original. Por ello, es importante considerar las características de cada medicamento antes de utilizar un pastillero.

Una adecuada conservación permite mantener los medicamentos en buenas condiciones y evitar situaciones que puedan alterar su calidad. Por esta razón, su uso debe realizarse siguiendo las recomendaciones correspondientes para cada producto.

En esta nota te entregamos algunos consejos para utilizar correctamente los pastilleros y organizar tus medicamentos, considerando aspectos relacionados con su conservación y manejo.