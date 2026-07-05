EXPERTOS EXPLICAN LAS DIFERENCIAS ENTRE MEDICAMENTOS INNOVADORES, GENÉRICOS Y BIOEQUIVALENTES

Al momento de comprar un medicamento, es frecuente que surjan dudas sobre cuál elegir. Conceptos como medicamentos innovadores, genéricos y bioequivalentes suelen generar confusión entre los pacientes, pese a que conocer sus diferencias puede ser clave para tomar decisiones informadas respecto a un tratamiento.

Óscar Andrades, químico farmacéutico y director técnico de Farmoquímica del Pacífico, explicó que la educación sanitaria cumple un rol fundamental. "La educación sanitaria es tan importante como el acceso a los medicamentos. Cuando las personas entienden qué están tomando, por qué lo toman y cuáles son las alternativas existentes, participan de manera más activa en el cuidado de su salud y toman decisiones con mayor seguridad", señaló.

Los medicamentos innovadores corresponden a aquellos desarrollados originalmente por un laboratorio farmacéutico tras un proceso de investigación y estudios clínicos. Una vez que expira la patente de estos productos, otros laboratorios pueden elaborar medicamentos genéricos con el mismo principio activo, dosis y forma farmacéutica, ofreciendo una alternativa más accesible para los pacientes. Según el especialista, todos los medicamentos comercializados legalmente en Chile deben cumplir con las exigencias de calidad, seguridad y fabricación establecidas por la autoridad sanitaria.

En tanto, un medicamento bioequivalente es aquel que ha demostrado, mediante estudios, un comportamiento terapéutico similar al del medicamento de referencia. En Chile, esta certificación es otorgada por el Instituto de Salud Pública (ISP), lo que garantiza que el producto cumple con estándares de eficacia y seguridad comparables al medicamento innovador. El especialista aclaró que un medicamento genérico puede, además, ser bioequivalente, pero ambos conceptos no son sinónimos.

Los expertos recomiendan revisar la información del envase, conocer el principio activo del tratamiento y consultar al químico farmacéutico ante cualquier duda. Asimismo, llaman a adquirir medicamentos únicamente en farmacias autorizadas, con el fin de garantizar su calidad y seguridad.

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