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23 de junio de 2026

MAGALLANES: SERNAC DETECTA GRANDES DIFERENCIAS DE PRECIOS EN LA VENTA Y RECARGA DE EXTINTORES EN PUNTA ARENAS

En el caso del valor de un extintor de Polvo Químico Seco nuevo de 4 Kg al 75%, se encontró a un mínimo de $28.990 y a un máximo de $69.000, es decir, $40 mil de diferencia (138%).

sernacextintoresmagallanes

Con el propósito de informar a los consumidores de los precios de los extintores, el costo de las mantenciones y el valor de las recargas, y las certificaciones disponibles, la Dirección Regional del SERNAC de Magallanes y la Antártica Chilena realizó un estudio en la ciudad de Punta Arenas, detectando grandes diferencias de precios, las cuales alcanzan hasta los $74 mil en el caso de la recarga de un aparato de CO₂ de 5 kilos.

El Director Regional del SERNAC de Magallanes, Matías Salazar, explicó que este estudio es relevante debido a que permite transparentar este mercado y entregar información que les permite a los consumidores cotizar, considerando la condición climática de la ciudad que impone el uso de diversos métodos de calefacción, con el consiguiente riesgo de incendio.

"El clima que tenemos en nuestra región y en Punta Arenas nos obliga a utilizar diversos sistemas de calefacción durante todo el año, empleando muchas veces materiales combustibles con un alto potencial de ignición y peligro de fuego", explicó Salazar.

La autoridad regional añadió que, si bien las residencias no tienen la obligatoriedad de contar con estos aparatos, muchas familias los tienen en caso de enfrentar alguna emergencia, siendo relevante contar con información respecto al precio y certificación de los extintores para actuar de manera preventiva.

​Metodología

​El análisis de información fue realizado en la ciudad de Punta Arenas en abril pasado y consideró 10 proveedores que se dedican a la comercialización, recarga y mantención de extintores.

Durante el proceso de recopilación de información vía oficio, el SERNAC requirió a los locales, además de los valores, otros antecedentes que permitan conocer en detalle este mercado, entre ellos, el tipo de fuego que apaga y capacidad de extinción de los extintores que comercializan, las certificaciones y acreditaciones, entre otros antecedentes relevantes.

Al analizar el mercado, se puede establecer la presencia de proveedores locales especializados y grandes tiendas de retail, con una oferta centrada en extintores portátiles de diversos agentes y capacidades.

Adicionalmente, es importante indicar que los artefactos más comunes son los extintores que utilizan componentes como Polvo Químico Seco (PQS), Dióxido de Carbono (CO2), Multipropósito (Fosfato Monoamónico) y Acetato de Potasio (Clase K), entre otros.

Al analizar las capacidades más habituales de los extintores de Polvo Químico Seco, destacan formatos de 1 kg, 2 kg, 4 kg, 6 kg y 10 kg. En el caso de los aparatos que utilizan CO2 existen formatos de 2 kg, 5 kg, 6 kg y 10 kg.

​Principales conclusiones

El estudio identificó una alta dispersión de precios y una brecha en la información técnica y de certificación en el mercado de extintores y recargas de Punta Arenas.

Al analizar los valores, la investigación constató una variación de valores significativa para productos y servicios homologados.

Por ejemplo, en el caso del precio de un extintor de Polvo Químico Seco (PQS), de 4 Kg al 75%, se encontró a un mínimo de $28.990 y a un máximo de $69.000, es decir, una diferencia de $40 mil (138%).

En el caso de un servicio de recarga de CO2 de 5 Kg al 100%, el precio más económico fue de $44.625, mientras que el máximo llegó a los $119.000, esto es, una diferencia de $74.375 (167%).

Empresas certificadas servicios de recarga

El análisis estableció que sólo 3 de los 8 proveedores identificados presentaron documentación que acredita su habilitación para prestar servicios de recarga y mantención, mientras que los restantes señalaron solo comercializar productos nuevos o no enviaron documentación de validación.

Fuente: sernac.cl



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