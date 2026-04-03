EXPERTOS INTERNACIONALES LLEGAN A PUNTA ARENAS PARA ABORDAR CAMBIO CLIMÁTICO E INNOVACIÓN EN TEDx

Los días 14 y 15 de abril se desarrollará en Punta Arenas una nueva edición de TEDx, encuentro que reunirá a especialistas internacionales para abordar temáticas vinculadas al cambio climático, la innovación y el conocimiento antártico. La actividad se realizará en Explorers House y contempla dos jornadas de conferencias abiertas al público.

El evento es impulsado por Fundación Antártica21 con apoyo del Comité de Desarrollo Productivo Regional, a través del programa Viraliza de Corfo. La instancia busca generar un espacio de diálogo entre la ciencia, la tecnología y la sociedad, con énfasis en los desafíos globales actuales.

Entre los expositores se encuentra Beatrix Schlarb-Ridley, directora del Centro de Innovación del British Antarctic Survey, quien presentará iniciativas que conectan el conocimiento científico con soluciones tecnológicas, incluyendo el uso de inteligencia artificial y herramientas para el estudio del hielo.

También participará Bernd Sirek, investigador del programa EUMETSAT, quien abordará el uso de imágenes satelitales para analizar gases de efecto invernadero y su impacto a nivel global. A su vez, el oceanógrafo Phillipe Tortell expondrá sobre las diferencias entre los sistemas del Ártico y la Antártica.

La programación incluye además la participación de Eliana Lima da Fonseca, directora científica del programa MapBiomas Antártica, quien expondrá sobre el acceso al conocimiento científico y su importancia en la toma de decisiones y la educación.

Las actividades son gratuitas y abiertas a la comunidad, previa inscripción a través del sitio web oficial del evento.





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