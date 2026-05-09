TERCERA ZONA NAVAL REALIZÓ TRADICIONAL IZAMIENTO DEL PABELLÓN NACIONAL EN PUNTA ARENAS

La Tercera Zona Naval llevó a cabo el tradicional Izamiento del Pabellón Nacional en la Plaza Muñoz Gamero de Punta Arenas, actividad que forma parte de las conmemoraciones del Mes del Mar en la capital regional. La ceremonia se realizó bajo una soleada jornada y reunió a representantes de distintas instituciones y vecinos de la comuna.

El acto se desarrolló frente al monumento en honor al máximo héroe naval de Chile, en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad. Durante la actividad se destacó el valor histórico y simbólico de las tradiciones marítimas para la región y el país.

La ceremonia estuvo marcada por el espíritu cívico y el sentido patriótico que caracteriza las actividades del Mes del Mar, instancia que cada año contempla distintas acciones organizadas por la Armada y otras instituciones vinculadas al ámbito marítimo.

Las actividades conmemorativas continuarán durante mayo en distintos puntos de la Región de Magallanes, considerando ceremonias, encuentros comunitarios y eventos relacionados con la historia naval y marítima del país.

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