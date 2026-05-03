CONCEJALA ALICIA STIPICIC ASUMIRÁ REPRESENTACIÓN PROTOCOLAR DEL MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS ENTRE EL 1 Y 10 DE MAYO

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 62 de la Ley N°18.695, la concejala Alicia Stipicic Mackenney asumirá la representación protocolar de la Municipalidad de Punta Arenas entre el 1 y el 10 de mayo de 2026. La designación se realiza debido a la ausencia del alcalde Claudio Radonich Jiménez y responde a su condición de concejala con la más alta mayoría relativa.

Durante este periodo, la autoridad participará en una serie de actividades oficiales en la comuna. Entre ellas, la ceremonia de premiación de la Corrida del 1° de mayo organizada por CANADELA Chile, que se realizará en la Avenida Costanera del Estrecho, además de la entrega de certificados de subsidios habitacionales del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, programada para el 2 de mayo en el Hall del Edificio de los Servicios Públicos.

Asimismo, el calendario contempla su presencia en el desfile dominical del 3 de mayo en el marco del Mes del Mar en la Plaza de Armas Muñoz Gamero, y en la ceremonia inaugural de esta conmemoración, fijada para el 4 de mayo en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro.

El programa de actividades también incluye su asistencia, el 5 de mayo, a la ceremonia de inicio del año gremial 2026 de la Cámara Chilena de la Construcción Magallanes, que se desarrollará en el Hotel Cabo de Hornos de Punta Arenas.

Desde el municipio se precisó que esta designación corresponde únicamente a funciones protocolares. En paralelo, las subrogaciones administrativas serán ejercidas por Claudia Casas, quien asumirá como alcaldesa subrogante conforme a la normativa vigente.

​

