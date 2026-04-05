MUNICIPIO REPORTA DETENCIONES E INFRACCIONES TRAS OPERATIVOS EN FIN DE SEMANA LARGO EN PUNTA ARENAS

Un balance de operativos preventivos y procedimientos policiales realizó la Municipalidad de Punta Arenas tras el reciente fin de semana largo, marcado por una alta movilidad nocturna en la ciudad. Las acciones incluyeron controles vehiculares, fiscalizaciones y atención de emergencias.

Entre los hechos reportados, el director de Seguridad Pública, Carlos Sanhueza, informó la detención de un menor de 17 años que portaba un machete en calle Bories, en el centro de la ciudad. El procedimiento se concretó mediante un trabajo coordinado entre la Central de Televigilancia y patrullas municipales, derivando al joven a Carabineros de Chile. Además, el vehículo en que se desplazaba fue retirado de circulación por no contar con documentación al día.

El alcalde Claudio Radonich calificó este caso como el más grave del fin de semana, señalando que se trata de situaciones que se han repetido en el sector. Durante el mismo periodo, también se registró un accidente de tránsito en el denominado “cruce de la muerte”, sin personas lesionadas, y se detectó el funcionamiento de un local clandestino en calle Vittorio Cuccuini.

En materia de fiscalización vehicular, un operativo desarrollado durante la madrugada del domingo permitió cursar 14 infracciones de tránsito y retirar seis vehículos con escape modificado o libre. Asimismo, se atendieron denuncias por ruidos molestos, conducción temeraria y una riña en las afueras de un recinto nocturno.

Desde el municipio se indicó que estos operativos se mantendrán de forma periódica, en coordinación con Carabineros, con el objetivo de abordar incivilidades y reforzar la seguridad en horarios de mayor circulación.

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