Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

5 de abril de 2026

MUNICIPIO REPORTA DETENCIONES E INFRACCIONES TRAS OPERATIVOS EN FIN DE SEMANA LARGO EN PUNTA ARENAS

​Los procedimientos incluyeron controles vehiculares, fiscalizaciones y respuesta a emergencias en distintos sectores de la comuna

detenciones

Un balance de operativos preventivos y procedimientos policiales realizó la Municipalidad de Punta Arenas tras el reciente fin de semana largo, marcado por una alta movilidad nocturna en la ciudad. Las acciones incluyeron controles vehiculares, fiscalizaciones y atención de emergencias.

Entre los hechos reportados, el director de Seguridad Pública, Carlos Sanhueza, informó la detención de un menor de 17 años que portaba un machete en calle Bories, en el centro de la ciudad. El procedimiento se concretó mediante un trabajo coordinado entre la Central de Televigilancia y patrullas municipales, derivando al joven a Carabineros de Chile. Además, el vehículo en que se desplazaba fue retirado de circulación por no contar con documentación al día.

El alcalde Claudio Radonich calificó este caso como el más grave del fin de semana, señalando que se trata de situaciones que se han repetido en el sector. Durante el mismo periodo, también se registró un accidente de tránsito en el denominado “cruce de la muerte”, sin personas lesionadas, y se detectó el funcionamiento de un local clandestino en calle Vittorio Cuccuini.

En materia de fiscalización vehicular, un operativo desarrollado durante la madrugada del domingo permitió cursar 14 infracciones de tránsito y retirar seis vehículos con escape modificado o libre. Asimismo, se atendieron denuncias por ruidos molestos, conducción temeraria y una riña en las afueras de un recinto nocturno.

Desde el municipio se indicó que estos operativos se mantendrán de forma periódica, en coordinación con Carabineros, con el objetivo de abordar incivilidades y reforzar la seguridad en horarios de mayor circulación.


conejo entrega de huevitos

MUNICIPIO REALIZA ENTREGA DE HUEVITOS DE PASCUA A MILES DE NIÑOS EN PLAZAS DE PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MISA DE PASCUA SE REALIZÓ EN LA CATEDRAL DE PUNTA ARENAS COMO PARTE DEL CIERRE DE SEMANA SANTA

Leer Más

​La ceremonia reunió a la comunidad en una de las principales actividades religiosas del calendario cristiano en la capital regional

​La ceremonia reunió a la comunidad en una de las principales actividades religiosas del calendario cristiano en la capital regional

Misa de Pascua
nuestrospodcast
detenciones

MUNICIPIO REPORTA DETENCIONES E INFRACCIONES TRAS OPERATIVOS EN FIN DE SEMANA LARGO EN PUNTA ARENAS

INACAP
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
detenciones

MUNICIPIO REPORTA DETENCIONES E INFRACCIONES TRAS OPERATIVOS EN FIN DE SEMANA LARGO EN PUNTA ARENAS

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
colisión antártica

ARMADA ORDENA CESE DE ACCIONES A NAVE DE ACTIVISTAS TRAS COLISIÓN CON BUQUE PESQUERO EN LA ANTÁRTICA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Municipio Sectores Afectados

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS ACTUALIZA BALANCE POR LLUVIAS Y MANTIENE DESPLIEGUE OPERATIVO EN SECTORES AFECTADOS