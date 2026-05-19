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19 de mayo de 2026

ARTURO STORAKER ADVIERTE SOBRE "ERRORES ESTRUCTURALES" EN LA CONDUCCIÓN DEL GOBIERNO Y PIDE MAYOR ARTICULACIÓN POLÍTICA EN MAGALLANES

Buenos días región.

arturostoraker

En una extensa entrevista en el matinal de Polar Comunicaciones, el presidente regional de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Arturo Storaker Molina, realizó un crudo diagnóstico sobre el complejo escenario político que atraviesa el país, caracterizado por una marcada confrontación y la falta de "muñeca política" y experiencia por parte del Ejecutivo.

Durante el espacio el dirigente gremialista abordó las dificultades que enfrentan las autoridades actuales para conectar con la ciudadanía, la irrupción de nuevas fuerzas y los desafíos propios de la Región de Magallanes.

La brecha comunicacional y la falta de credibilidad

Storaker argumentó que el Ejecutivo está cometiendo errores que van más allá de lo meramente comunicacional, apuntando a deficiencias estructurales de fondo [ 04:24 ]. Según el líder regional de la UDI, la falta de experiencia de algunos ministros provenientes del mundo privado provoca que confundan la "lógica individual empresarial con la lógica colectiva de la política" [ 02:45 ], [ 08:23 ].

"Cuando tú no dejas concreto tu accionar, entras al mundo de las explicaciones" [ 07:15 ], advirtió Storaker, señalando que la falta de claridad en los anuncios —como los posibles recortes en programas de salud o los planes de seguridad— deja brechas abiertas para que la oposición ataque en áreas emocionalmente sensibles para la población [ 04:34 ], [ 05:50 ]. Esta debilidad provoca un abandono inmediato de los votantes que se refleja en las encuestas [ 01:57 ].

El nuevo mapa político: Más allá del péndulo izquierda-derecha

El presidente regional de la UDI constató que el descontento de la ciudadanía no está siendo capitalizado necesariamente por la oposición tradicional, sino por fenómenos como el Partido de la Gente o figuras outsiders [ 02:21 ], [ 24:09 ].

"Estamos peleando la izquierda y la derecha, y hay uno al lado que dice 'gracias, gracias' porque se salió del péndulo" [ 24:22 ], comentó. En esa línea, Storaker subrayó que los partidos políticos tradicionales se encuentran muy mal evaluados [ 21:03 ], por lo que urge cambiar la dinámica de "ataque permanente" [ 15:36 ] que no genera ningún beneficio real para "la gente de a pie" [ 15:55 ].

Magallanes: Comités políticos y el "potencial" sin impacto real

A nivel regional, el dirigente hizo un fuerte llamado a reactivar y dar continuidad a las instancias de los comités políticos liderados por la delegación presidencial, entendiéndolos como un espacio necesario de asesoría, feedback y lealtad colectiva, en lugar de verlos como una "molestia" [ 11:16 ], [ 18:22 ].

Respecto al desarrollo económico de Magallanes, Storaker criticó la desconexión entre las grandes cifras macroeconómicas y el día a día de las familias locales. "Hablábamos del hidrógeno verde, grandes millones, y todos preguntaban ¿y qué me toca a mí? ¿Voy a tener energía más barata? No había respuestas reales" [ 12:32 ]. Del mismo modo, lamentó que, pese al incremento de las exportaciones a mercados como China, el ciudadano común se siga sintiendo amenazado por el alza de precios en el supermercado o deficiencias en la PGU y la salud [ 13:17 ], [ 13:43 ].

Finalmente, Storaker instó al gobernador regional y a las seremías a agilizar la ejecución presupuestaria mediante programas rápidos enfocados en las demandas urgentes de la comunidad —como la seguridad en las poblaciones de Punta Arenas y la falta de médicos especialistas— para evitar que el dinero termine siendo recortado por el nivel central [ 03:38 ], [ 16:17 ].



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