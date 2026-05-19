19 de mayo de 2026
ARTURO STORAKER ADVIERTE SOBRE "ERRORES ESTRUCTURALES" EN LA CONDUCCIÓN DEL GOBIERNO Y PIDE MAYOR ARTICULACIÓN POLÍTICA EN MAGALLANES
Buenos días región.
En una extensa entrevista en el matinal de Polar Comunicaciones, el presidente regional de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Arturo Storaker Molina, realizó un crudo diagnóstico sobre el complejo escenario político que atraviesa el país, caracterizado por una marcada confrontación y la falta de "muñeca política" y experiencia por parte del Ejecutivo.
Durante el espacio el dirigente gremialista abordó las dificultades que enfrentan las autoridades actuales para conectar con la ciudadanía, la irrupción de nuevas fuerzas y los desafíos propios de la Región de Magallanes.
La brecha comunicacional y la falta de credibilidad
Storaker argumentó que el Ejecutivo está cometiendo errores que van más allá de lo meramente comunicacional, apuntando a deficiencias estructurales de fondo [
"Cuando tú no dejas concreto tu accionar, entras al mundo de las explicaciones" [
El nuevo mapa político: Más allá del péndulo izquierda-derecha
El presidente regional de la UDI constató que el descontento de la ciudadanía no está siendo capitalizado necesariamente por la oposición tradicional, sino por fenómenos como el Partido de la Gente o figuras outsiders [
"Estamos peleando la izquierda y la derecha, y hay uno al lado que dice 'gracias, gracias' porque se salió del péndulo" [
Magallanes: Comités políticos y el "potencial" sin impacto real
A nivel regional, el dirigente hizo un fuerte llamado a reactivar y dar continuidad a las instancias de los comités políticos liderados por la delegación presidencial, entendiéndolos como un espacio necesario de asesoría, feedback y lealtad colectiva, en lugar de verlos como una "molestia" [
Respecto al desarrollo económico de Magallanes, Storaker criticó la desconexión entre las grandes cifras macroeconómicas y el día a día de las familias locales. "Hablábamos del hidrógeno verde, grandes millones, y todos preguntaban ¿y qué me toca a mí? ¿Voy a tener energía más barata? No había respuestas reales" [
Finalmente, Storaker instó al gobernador regional y a las seremías a agilizar la ejecución presupuestaria mediante programas rápidos enfocados en las demandas urgentes de la comunidad —como la seguridad en las poblaciones de Punta Arenas y la falta de médicos especialistas— para evitar que el dinero termine siendo recortado por el nivel central [
FISCAL CRISOSTO ABORDA EL INGRESO DEL CRIMEN ORGANIZADO POR MAGALLANES Y ADVIERTE NUEVAS “RUTAS CONTRAINTUITIVAS”
El persecutor detectó que las bandas internacionales están tomando un largo camino desde Bolivia, cruzando toda Argentina, para llegar al extremo sur de Chile. Por allí ingresan droga para distribuirla en otras regiones. “Buscan las rutas en que es menos posible que los puedan atrapar”, dice el persecutor.
El persecutor detectó que las bandas internacionales están tomando un largo camino desde Bolivia, cruzando toda Argentina, para llegar al extremo sur de Chile. Por allí ingresan droga para distribuirla en otras regiones. “Buscan las rutas en que es menos posible que los puedan atrapar”, dice el persecutor.