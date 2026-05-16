CONOCE LAS LÍNEAS DE TRABAJO DE CARABINEROS EN MAGALLANES: DERECHOS HUMANOS, RESPONSABILIDAD ADOLESCENTE Y SEGURIDAD VIAL

El programa Carabineros al Fin del Mundo de Polar Comunicaciones abordó diversas materias vinculadas a derechos humanos, responsabilidad penal adolescente, protección a funcionarios policiales y seguridad vial en la Región de Magallanes. El espacio contó con la participación del Juan Pablo Gatica, jefe de la Sección Regional de Derechos Humanos y Protección de la Familia de Carabineros.

Durante el primer bloque se conversó sobre el trabajo de capacitación en derechos humanos aplicado a la función policial, destacando los cursos y protocolos desarrollados para fortalecer los procedimientos policiales resguardando las garantías fundamentales de la ciudadanía. También se abordó el trabajo territorial que realiza Carabineros en destacamentos y zonas fronterizas de la región.

En el programa además se analizó la Ley 20.084, normativa sobre responsabilidad penal adolescente, en medio de situaciones recientes relacionadas con delitos cometidos por menores de edad y amenazas en establecimientos educacionales. En este contexto, se revisó el trabajo preventivo y las charlas desarrolladas en colegios de Magallanes para concientizar a jóvenes y adolescentes respecto de las consecuencias legales de determinados actos.

En materia de contingencia policial, el espacio dio cuenta de un procedimiento realizado por la sección especializada OS7 de Carabineros, donde se logró la incautación de cerca de dos kilos de marihuana en Punta Arenas, tras fiscalizaciones en empresas de encomienda y el trabajo del can detector de drogas Hulk. El operativo permitió detener a un sujeto por tráfico de drogas y sacar de circulación cerca de 20 millones de pesos en sustancias ilícitas.

En el segundo bloque se revisó la aplicación de la Ley Nain-Retamal, promulgada en 2023, normativa que fortalece la protección jurídica de Carabineros frente a agresiones sufridas durante procedimientos policiales. La conversación incluyó casos de ataques a funcionarios registrados en distintos procedimientos y las herramientas legales existentes frente a delitos como maltrato de obra a Carabineros o atentado contra la autoridad.

Asimismo, se abordó la realidad de los accidentes de tránsito e incivilidades viales en Magallanes, revisando el impacto de la Ley Emilia y la denominada Ley No Chat, que sanciona el uso del celular al conducir. El programa permitió reflexionar sobre la importancia de respetar las normas de tránsito y el rol de la familia y la sociedad en la formación de conductas responsables.

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