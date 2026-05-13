Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
HYDRA SPA DREAMS
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

13 de mayo de 2026

CONAF MAGALLANES CELEBRA 56 AÑOS JUNTO AL ANIVERSARIO 67 DEL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

Buenos días región.

dirconafmagallanes

La mañana de este miércoles, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el director regional de CONAF, John Revello Mancilla, conversó sobre el aniversario número 56 de la Corporación Nacional Forestal en Magallanes y los 67 años del Parque Nacional Torres del Paine, una de las áreas protegidas más emblemáticas de Chile y del mundo.

La Corporación Nacional Forestal fue creada el 13 de mayo de 1970 por el Estado de Chile, bajo el alero del Ministerio de Agricultura, con el mandato de proteger el bosque nativo y administrar los parques nacionales, monumentos naturales y reservas nacionales del país.

En el marco de esta conmemoración, CONAF en Magallanes organizó una Semana Aniversario con distintas actividades dirigidas tanto a sus trabajadores como a la comunidad. Entre las acciones desarrolladas destacan visitas de Forestín a diversos espacios de Punta Arenas, plantación de árboles y presencia en medios de comunicación locales para difundir la importancia del trabajo que realiza la institución en la región.

Actualmente, CONAF mantiene una oficina regional en Punta Arenas y una oficina provincial en Última Esperanza, además de presencia en Puerto Williams mediante una oficina que cubre el área de Cabo de Hornos. Asimismo, en Tierra del Fuego funcionan dos brigadas destinadas a la prevención y combate de incendios forestales, ubicadas en Porvenir y Pampa Guanaco.

Durante la entrevista también se destacó el aniversario número 67 del Parque Nacional Torres del Paine, creado en 1959 y administrado por CONAF desde 1970.



dirconafmagallanes

CONAF MAGALLANES CELEBRA 56 AÑOS JUNTO AL ANIVERSARIO 67 DEL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

SECCIÓN O.S.7 PUNTA ARENAS DETIENE A PERSONA POR TRAFICO DE DROGAS EN LA REGIÓN DE MAGALLANES.

Leer Más

Tras el control de detención de este día miércoles 13 de mayo, el imputado fue enviado a prisión preventiva, con un plazo de 90 días para investigar.

Tras el control de detención de este día miércoles 13 de mayo, el imputado fue enviado a prisión preventiva, con un plazo de 90 días para investigar.

os713052026
nuestrospodcast
patrullacarabineros

PUNTA ARENAS: CARABINEROS DETUVO A DOS HOMBRES TRAS FISCALIZACIÓN POR DROGAS EN PROLONGACIÓN CARRERA PINTO

Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Guillermo ruiz santana

ELECCIONES PRESIDENCIALES 2025: PROCESO SE DESARROLLA CON NORMALIDAD EN LA PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA

HYDRA SPA DREAMS
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
Premio Educadores que Inspiran

FUNDACIÓN TERAIKE SE UNE A GLOBAL TEACHER PRIZE PARA RECONOCER A LOS DOCENTES QUE INNOVAN EN MAGALLANES CON INÉDITA DISTINCIÓN

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Dr.marcelogonzalez

CIENTÍFICO CHILENO INTEGRARÁ GRUPO INTERNACIONAL DE EXPERTOS SOBRE PLÁSTICOS EN ENTORNOS POLARES

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336