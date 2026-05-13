CONAF MAGALLANES CELEBRA 56 AÑOS JUNTO AL ANIVERSARIO 67 DEL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

La mañana de este miércoles, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el director regional de CONAF, John Revello Mancilla, conversó sobre el aniversario número 56 de la Corporación Nacional Forestal en Magallanes y los 67 años del Parque Nacional Torres del Paine, una de las áreas protegidas más emblemáticas de Chile y del mundo.

La Corporación Nacional Forestal fue creada el 13 de mayo de 1970 por el Estado de Chile, bajo el alero del Ministerio de Agricultura, con el mandato de proteger el bosque nativo y administrar los parques nacionales, monumentos naturales y reservas nacionales del país.

En el marco de esta conmemoración, CONAF en Magallanes organizó una Semana Aniversario con distintas actividades dirigidas tanto a sus trabajadores como a la comunidad. Entre las acciones desarrolladas destacan visitas de Forestín a diversos espacios de Punta Arenas, plantación de árboles y presencia en medios de comunicación locales para difundir la importancia del trabajo que realiza la institución en la región.

Actualmente, CONAF mantiene una oficina regional en Punta Arenas y una oficina provincial en Última Esperanza, además de presencia en Puerto Williams mediante una oficina que cubre el área de Cabo de Hornos. Asimismo, en Tierra del Fuego funcionan dos brigadas destinadas a la prevención y combate de incendios forestales, ubicadas en Porvenir y Pampa Guanaco.

Durante la entrevista también se destacó el aniversario número 67 del Parque Nacional Torres del Paine, creado en 1959 y administrado por CONAF desde 1970.





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