RED DE EDUCADORAS Y EDUCADORES DE ED. FÍSICA DE PUNTA ARENAS CONOCIERON HERRAMIENTAS DE SENDA PARA PREVENIR EL CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS EN COMUNIDADES EDUCATIVAS

​Con el objetivo de fortalecer la prevención temprana y promover comunidades educativas más protectoras, SENDA Previene Punta Arenas, ejecutado por la Delegación Presidencial regional de Magallanes, participó en una jornada de trabajo dirigida a la red de educadoras y educadores de educación física de la comuna, instancia organizada por la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Magallanes.



Durante la actividad se dieron a conocer diversas herramientas, orientaciones y programas preventivos que desarrolla SENDA en establecimientos educacionales para prevenir el consumo de alcohol y otras drogas en niñas, niños y adolescentes, relevando el rol fundamental que cumplen las comunidades educativas en la promoción del bienestar y el desarrollo integral.



Entre las estrategias presentadas destacó el programa Continuo Preventivo, iniciativa que entrega material digital y lúdico junto con orientaciones pedagógicas desde educación parvularia hasta cuarto medio, promoviendo habilidades socioemocionales, autocuidado, convivencia y toma de decisiones responsables. Asimismo, se abordó el trabajo del programa PrePARA2, orientado a fortalecer culturas preventivas al interior de las comunidades educativas mediante capacitación, acompañamiento técnico y gestión preventiva escolar.



Junto a ello, SENDA desarrolla acciones de formación dirigidas a docentes, equipos de convivencia educativa y familias, además de intervenciones comunitarias y espacios de promoción del bienestar, entendiendo que la prevención efectiva requiere de entornos protectores y del involucramiento de toda la comunidad educativa.



La jornada permitió abordar la importancia de anticiparse desde la primera infancia, fortaleciendo factores protectores como el vínculo, la convivencia, la participación y el desarrollo socioemocional, elementos clave para prevenir conductas de riesgo y favorecer trayectorias de vida saludables.



En este contexto, la directora regional de SENDA Magallanes, Roxana Arancibia Reyes, destacó que “la prevención no comienza cuando aparecen las problemáticas, sino mucho antes, acompañando el desarrollo de niñas, niños y adolescentes en espacios seguros y protectores. El trabajo que realizamos junto a las comunidades educativas busca precisamente fortalecer herramientas y capacidades para promover bienestar, convivencia y cuidado desde edades tempranas”.



Asimismo, agregó que “los establecimientos educacionales son espacios fundamentales para la prevención, porque permiten trabajar de manera permanente con estudiantes, docentes y familias, fortaleciendo habilidades y factores protectores que impactan positivamente en la vida de niñas, niños y jóvenes”.



Por su parte, la coordinadora de SENDA Previene Punta Arenas, Katarina Matulic Cvitanic, señaló que “las y los docentes cumplen un rol fundamental en la prevención. Generar espacios de confianza, fortalecer habilidades socioemocionales y promover estilos de vida saludables son acciones que impactan directamente en el bienestar de las y los estudiantes y en la construcción de comunidades educativas más protectoras”.



Desde SENDA enfatizaron que la prevención efectiva requiere del compromiso y articulación de distintos actores, relevando el trabajo conjunto con el sistema educativo para avanzar en entornos más saludables, inclusivos y protectores para niñas, niños y jóvenes de la región.



