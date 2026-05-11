LLAMAN A COLABORAR CON ENCUESTADORES DEL INE DURANTE ENUMERACIÓN DE VIVIENDAS EN PUNTA ARENAS

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el director regional del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Zalo López Palavecino, abordó el desarrollo del proyecto ENINT en Punta Arenas y entregó detalles sobre las últimas cifras de desempleo en la Región de Magallanes.

Durante la entrevista, la autoridad explicó que actualmente se encuentra en marcha el proceso de enumeración de viviendas correspondiente al proyecto ENINT, iniciativa que mantiene personal desplegado en distintos sectores de Punta Arenas. En este contexto, realizó un llamado a la comunidad a colaborar con los funcionarios del INE, quienes se encuentran debidamente identificados con casaca institucional y tarjeta de identificación.

López señaló que el trabajo en terreno es clave para la recopilación de información estadística y reiteró la importancia de que los vecinos puedan atender y entregar los antecedentes requeridos por los equipos encuestadores.

En materia económica, el director regional también analizó las recientes cifras de desempleo en Magallanes, donde la tasa de desocupación alcanzó un 6,6%, mientras que a nivel nacional llegó a un 8,9%.

Según el reporte, el alza se explica por el crecimiento de la fuerza de trabajo en un 2,2%. Este aumento superó la variación de las personas ocupadas, que llegó solo al 0,3%. En paralelo, las personas desocupadas crecieron un 39,8% en comparación con el mismo período del año anterior.

La autoridad indicó además que existe preocupación por el aumento de la informalidad laboral en la región, fenómeno que continúa siendo monitoreado por el organismo estadístico junto al comportamiento general del mercado laboral magallánico.





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