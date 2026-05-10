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10 de mayo de 2026

POETAS DEL MUNDO DESTACÓ EL LEGADO CHILOTE EN MAGALLANES Y PRESENTÓ SU NUEVA ANTOLOGÍA LITERARIA

Ojo con la cultura.

OJO CON LA CULTURA

En una nueva edición del programa “Ojo con la Cultura” de Polar Comunicaciones, la agrupación literaria Poetas del Mundo presentó oficialmente su antología “Versos de Bruma y Encanto”, publicación que reúne textos inspirados en la identidad chilota y su profunda huella en Magallanes. Durante la conversación, la presidenta de la agrupación, Ruth Godoy Velásquez, junto a la escritora Cynthia Serpa Hernández, destacaron el aporte histórico y cultural del pueblo chilote en la Patagonia, especialmente en el contexto de la conmemoración de los 200 años de la incorporación de Chiloé a la República de Chile. La obra reúne creaciones de distintos integrantes de Poetas del Mundo y busca fortalecer los vínculos culturales entre Chiloé y Magallanes a través de la poesía, los relatos y la memoria histórica. Además, las escritoras valoraron el trabajo colaborativo que permitió concretar la publicación de manera autogestionada, relevando también el apoyo de familiares y colaboradores cercanos. En la entrevista, las representantes de la agrupación abordaron además las dificultades que enfrentan actualmente los escritores regionales para publicar sus obras, lamentando la desaparición de espacios editoriales históricos y cuestionando la falta de apoyo institucional para el desarrollo literario local. Asimismo, reafirmaron la importancia de incentivar la escritura entre jóvenes y mantener vivos los talleres literarios abiertos a la comunidad. Finalmente, Poetas del Mundo extendió una invitación a nuevas generaciones y personas interesadas en la literatura a integrarse a la agrupación, destacando que uno de sus principales objetivos sigue siendo promover la cultura, la creación artística y el compromiso con la identidad regional.




POETAS DEL MUNDO FILIAL MAGALLANES

POETAS DEL MUNDO PRESENTA ANTOLOGÍA “VERSOS DE BRUMA Y ENCANTO” EN HOMENAJE A CHILOÉ

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